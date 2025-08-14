James Rodríguez causó alboroto en México: más de uno salió molesto y video mostró todo

El pasado miércoles, 13 de agosto de 2025, James Rodríguez fue visto firmando autógrafos a los hinchas de Club León. Todo apuntaba a ser una tarde feliz para los aficionados, sin embargo, un par de ellos salieron molestos.

Desde México reportan quejas de algunos hinchas por las condiciones y los pocos autógrafos que consiguieron. El tema se hizo rápidamente viral en redes sociales y ha causado todo tipo de reacciones.

“Apenas 100 seguidores de León pudieron tener la firma del colombiano. Muchos se quejaron por las condiciones para acceder a esto, tenían que gastar aproximadamente 100 dólares en la tienda para llevarse el recuerdo del capitán”, reportó As.

Media hora con James Rodríguez



— Julio Saucedo ®️ (@JULIO_SAUCEDO) August 14, 2025

Por supuesto, también hay otra cara de la moneda: los fanáticos que sí lograron saludar al capitán de la Selección Colombia y obtener su autógrafo. Uno de ellos habló con el periodista Julio Saucedo de TV Azteca y describió el instante como “mágico”.

“Fue algo mágico, en serio. Voy a enmarcar la playera”. Además, contó qué le dijo: “Es un angelito y ojalá se quede más tiempo con nosotros”.

VALIÓ LA PENA CADA MINUTO, CADA CENTAVO



— Julio Saucedo ®️ (@JULIO_SAUCEDO) August 14, 2025

El futuro de James Rodríguez

El pasado lunes, 11 de agosto, James Rodríguez fue noticia en la Liga MX. El colombiano no llegó al estadio de León para jugar el partido contra Monterrey. Después, la prensa de ese país reveló que tenía molestias físicas

Pero la ausencia de James despertó todo tipo de especulaciones. Muchos sectores apuntaron a que el colombiano podría estar en plan salida de Club León. Fueron tantos los rumores que el propio presidente del cuadro esmeralda tuvo que salir a hablar al respecto.

“Hasta ahorita no hay ninguna oferta y tampoco James me ha dicho que pudiera salir. Hay muchos, muchos rumores, este partido se lo perdió por una molestia, pero ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar para el viernes”, dijo el presidente de Club León, Jesús Martínez, en Radar Sports.

A la izquierda el presidente de Club León, Jesús Martínez, y a la derecha James Rodríguez colombiano al servicio del cuadro esmeralda. | Foto: Getty Images

James Rodríguez llegó a Club León en enero de 2025 tras un breve paso por Rayo Vallecano. Como en el cuadro español no tuvo lugar, terminó siendo el gran refuerzo de la fiera de cara a este año. El vínculo entre el colombiano y su actual equipo va hasta diciembre.

El primer semestre terminó siendo para el olvido en Club León. Brillaron un tiempo en la cima de la tabla de posiciones, pero cayeron en playoffs ante Cruz Azul. Además, fueron expulsados del Mundial de Clubes por tema de multipropiedad con Grupo Pachuca.