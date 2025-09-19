Carlos Antonio Vélez le da palo a James Rodríguez por nuevo escándalo que le sacaron: “La tapa”

James Rodríguez no estará disponible para la visita de Club León contra Xolos de Tijuana en la fecha 9 del torneo apertura de la Liga MX.

En México hay choque de versiones por la decisión del volante cucuteño, que se ausenta en plena necesidad de resultados para el equipo dirigido por Eduardo Berizzo.

Algunos periodistas hablaron de molestias musculares para James, mientras que otras corrientes apuntan a una supuesta negativa por jugar en canchas sintéticas.

Oficialmente no hubo comunicado sobre la situación del ‘10′, quien hace un par de semanas disputó los dos partidos como titular con la Selección Colombia en el cierre de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

James Rodríguez es el capitán de Club León | Foto: Getty Images

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez citó una publicación en la que aseguran que James Rodríguez se negó a viajar a Tijuana para evitar lesionarse en la cancha sintética del Estadio Caliente y dio su opinión al respecto.

“Lo que faltaba...”, arrancó el experimentado periodista. “El amigo ya también escoge las canchas para jugar. ¡La tapa!“, sentenció.

La cancha de Xolos ha generado gran controversia en el fútbol mexicano, pues es evidente la diferencia de jugar en césped natural y artificial.

De hecho, esa misma polémica se ha trasladado a varios países del continente, entre ellos Brasil, donde también hay muchos estadios que están pensando en poner pasto sintético para evitar todos los cuidados que requiere una gramilla natural.

Lo que faltaba…el amigo ya también escoge las canchas para jugar. La tapa! https://t.co/PLbc8WGCuo — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 19, 2025

En Bogotá, por ejemplo, se hizo la transición a un césped híbrido en el Estadio El Campín, aunque la diferencia es prácticamente imperceptible para los jugadores y su beneficio tiene que ver con la recuperación del gramado cuando hay conciertos o eventos multitudinarios.

Lo cierto es que todos los jugadores que han criticado la implementación de canchas sintéticas terminaron en polémica dentro y fuera de su propia liga.

James no ha dicho públicamente que esté en contra del pasto artificial, sin embargo, tiene un largo historial de lesiones musculares que podrían haber ocasionado esa decisión de no viajar a Tijuana.

Insisten en problema muscular

Paco Montes, periodista que anticipó la llegada de James Rodríguez a León este año, se refirió al tema e insistió que su ausencia no tiene que ver con el césped del Estadio Caliente.

“James Rodríguez hoy está en rehabilitación por el tema muscular”, indicó en la mañana de este viernes, 19 de septiembre. “hay mucha desinformación en relación a la ausencia con el Club León para medirse a Xolos, pero lo único cierto es que se quedó para recuperarse y estar listo ante Mazatlán FC”, completó.

No es la primera vez que James se ausenta por molestias relacionadas con sobrecarga muscular. En el cuerpo técnico de Eduardo Berizzo tienen pleno conocimiento de su situación y suelen manejar la cantidad de minutos que disputa en el campo de juego, algo que no sucedió en la doble fecha con la Selección Colombia pese a estar clasificados anticipadamente.