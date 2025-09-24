Gesto de James Rodríguez fue grabado en México: cámara captó lo que terminó haciendo

Un partido de 10, como la camiseta que lleva a su espalda en Club León, tuvo James Rodríguez durante la noche del pasado martes, 23 de septiembre.

Fue un recital del volante cucuteño en el gramado del estadio de la fiera, pero sin el resultado esperado para estos.

Del empate a dos tantos ante Mazatlán no pudieron pasar los dirigidos por Eduardo Berizzo.

Una de las anotaciones de los locales la marcó justamente James, a través de un cobro de tiro penal cuando corría el minuto 45.

James Rodríguez recibiendo las felicitaciones de sus compañeros en Club León | Foto: Getty Images

Adelantarse con dos goles a su rival se pensaba que le iba a jugar a favor para mantener el resultado a León, pero no, en la segunda mitad se vieron sorprendidos por los goles contrarios.

En menos de 10 minutos el cuadro de Mazatlán equiparó cargas, y hasta el término del partido mantuvo el empate 2-2.

Gesto de James por dejarse empatar

Al cierre del juego, el colombiano no aguantó su malestar por haber dejado escapar tres puntos que parecían estar en sus cuentas y las de Club León.

Cámaras que se encontraban a pocos metros del futbolista colombiano, dejaron ver su reacción tras el pitazo final.

Mirando hacia el piso y con cierto rostro de molestia, el 10 fue el primero en abandonar el gramado rumbo a los vestuarios.

Sin esperar a ninguno de sus colegas de equipo, el cafetero se internó en el túnel que lo llevaba hacia el interior del estadio.

Para Rodríguez Rubio puede ser algo frustrante su actualidad en Guanajuato, pues se ha perdido la fuerza inicial que tuvo León con su llegada.

De ser líderes en Liga MX, ahora no logran entrar en los puestos de privilegio. Hoy día son puesto 10, con apenas 12 puntos de 30 posibles.

En busca de cambiar en algo la realidad que atraviesa James con León, este próximo viernes tendrá un nuevo reto en la liga local.

Será en el juego ante Juárez, que se llevará a cabo desde las 8:00 p.m. (hora de Colombia).

De lograr un triunfo en el próximo partido, León se reacomodará en la tabla al saltar al puesto siete, a uno punto de los clasificados directos a las finales.

Berizzo teme por su salida

Ante la seguidilla de malos resultados, el entrenador sabe que su despido puede estar próximo.

Sobre una posible renuncia en rueda de prensa afirmó: “Cuando lo sienta y no me pongo ningún plazo. No tengo ninguna vanidad en ese sentido y quiero lo mejor para esta institución ejemplar con gente fantástica”.

Eduardo Berizzo, técnico de James Rodríguez en el León de México. | Foto: AFP

Para el argentino “el partido nos deja con esa idea de que íbamos ganando dos a cero, pero tampoco merecíamos ir ganando 2 a 0″.

A sus jugadores le terminó por criticar por la incapacidad para mantener el resultado a favor que tenían.