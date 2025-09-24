Carlos Antonio Vélez reconoció el partidazo de James Rodríguez ante Mazatlán en la fecha 10 de la liga mexicana.

A pesar de sus elogios para el volante cucuteño, hizo énfasis en el “milagro” de su recuperación tras haberse perdido el juego del pasado viernes por molestias físicas.

James Rodríguez marcó de penal y, pocos minutos después, asistió al panameño Ismael Díaz en el segundo gol.

Desafortunadamente, Mazatlán remontó en la segunda parte y se llevó el empate de Guanajuato. La afición de León pidió la salida de Eduardo Berizzo, quien afirmó que no piensa renunciar a su cargo como entrenador.

Los elogios de Carlos Antonio Vélez

“Partidazo el de James ayer, partidazo. Yo creo que es el mejor partido que ha jugado en los últimos cinco años. Eso de ayer sí es jugar bien”, indicó Carlos Antonio Vélez en su columna de Palabras Mayores.

El experimentado periodista calificó como “milagro” que James Rodríguez haya regresado de una lesión tan rápido y que entrara directamente al once titular ante Mazatlán.

“Fue milagroso. Se curó en 24 horas”, declaró Vélez. “Salta al campo y la rompe. Milagros, hay milagros y tendremos que conseguir al abogado del diablo del vaticano para que venga y haga las exploraciones del caso porque podrían santificar a alguien”, agregó.

James Rodríguez fue la figura del partido con unos números “extraordinarios”, según la opinión de Carlos Antonio. El mal momento que atraviesa Club León “no le quita nada a su gran actuación”.

El volante cucuteño remató tres veces al arco, recuperó cuatro pelotas, dio un remate en el palo, completó cinco pases clave, creó tres grandes chances y concedió once pases en el último tercio con un porcentaje de efectividad del 85 % durante los 90 minutos que estuvo en el campo de juego.

“Fue muy bueno el partido, pero lo mejor de esto es la recuperación milagrosa de la lesión que le privó jugar en Tijuana. Vamos bien”, completó.

James Rodríguez celebrando su gol frente a Mazatlán | Foto: Getty Images

León no levanta

La esperanza de los hinchas de Club León era que el regreso de James Rodríguez les ayudara a conseguir la victoria en condición de local, pero no fue así.

El conjunto esmeralda sufrió por sus reiterados problemas defensivos y dejó ir un triunfo que ya tenían en el bolsillo gracias al despliegue técnico del ‘10′.

Berizzo fue el principal señalado desde las tribunas, aunque los jugadores no se salvaron del abucheo.

Según la prensa mexicana, el presidente Jesús Martínez bajó al vestuario después del empate y habló con el plantel sobre la situación que atraviesan.