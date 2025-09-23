Suscribirse

Carlos Antonio Vélez reacciona al posible Mundial 2030 con 64 equipos: se refirió a las eliminatorias

¿Qué pasaría con las eliminatorias? Esto dijo el reconocido periodista.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 12:54 a. m.
Carlos Antonio Vélez reacciona a un posible mundial de 64 selecciones.
Carlos Antonio Vélez reacciona a un posible mundial de 64 selecciones. | Foto: Izq: tomada del programa Planeta Fútbol (YouTube) de Win Sports / Der: Getty Images.

Remezón en el mundo del fútbol con la información que circula en varios medios de comunicación a nivel internacional. Rumores, luego de unas declaraciones del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, apuntan a que el Mundial 2030 podría ser de 64 equipos.

Las reacciones no demoraron en llegar. En Colombia, uno de los que se refirió al respecto fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez. Por medio de su cuenta de X, expresó su desacuerdo con la medida que adoptaría Fifa.

“Inmoralidad. Si esta eliminatoria fue un monumento a la mediocridad para 48. ¿Qué será de la que viene para 64?“, fueron las palabras de Carlos Antonio, quien a lo largo de la última eliminatoria, donde Colombia clasificó al Mundial 2026, reaccionó al aumento de cupos.

Y es que desde Sudamérica anticipan que se vienen cambios importantes en cuanto a los cupos de la Copa Mundial 2030. Olé fue uno de los medios argentinos que tocó el tema, citando las palabras de Alejandro Domínguez.

“Vinimos acá a trabajar y tuvimos una reunión sumamente importante. Quédense cerca porque dentro de pocos vamos a anunciar noticias que van a impactar al mundo. Les quiero mucho”, soltó Domínguez, en New York, poniendo en expectativa a la prensa y los aficionados.

Más adelante, Olé afirmó: “Porque además de Domínguez y Gianni Infantino, capo de FIFA, se sumaron Javier Milei, Santiago Peña y Yamandu Orsi, los presidente de cada país. Con el objetivo de avanzar en este proyecto que parecía una utopía pero que va tomando forma. De hecho, Infantino ya estuvo en los últimos días en Marruecos, buscando apoyo de África y también con el numero uno de la Federación asiática. Europa es el ultimo gran eslabón, teniendo en cuenta que España y Portugal son sedes del Mundial, junto a Marruecos”.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 13: FIFA-President Gianni Infantino looks on prior to the FIFA Club World Cup 2025 final match between Chelsea FC and Paris Saint-Germain at MetLife Stadium on July 13, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)
Gianni Infantino, presidente de Fifa. | Foto: Getty Images
Contexto: Jhon Arias apunta a la gloria en Selección Colombia: dio la clave para ser campeones del mundo

Mundial 2030 con 64 equipos: formato sería innovador

Para la cita orbital de 2026 habrá 12 grupos, lo que quiere decir que si en 2030 clasifican 64 selecciones se conformarían 16 zonas. Esto según lo que revela el mismo medio referenciado desde el sur del continente.

Será una Copa del Mundo en tres continentes, y con la gran novedad de muchas más selecciones. Tan solo hasta Catar 2022 se desarrolló la competencia con 32 equipos, misma que quedó en manos del cuadro albiceleste.

Trofeo que se llevará el campeón de la Copa Mundial 2026.
Trofeo que se llevará el campeón de la Copa Mundial 2026. | Foto: Anadolu via Getty Images

Se espera un anuncio oficial, en las próximas horas, que ponga fin a los rumores. Fifa tiene la expectativa encima por parte del mundo entero.

