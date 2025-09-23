Suscribirse

Conmebol avisa de vuelco para el Mundial 2030: noticia de los cupos sacude el fútbol

Habrá que esperar que la decisión se haga oficial. Sería un hecho histórico en Copas del Mundo.

Redacción Deportes
23 de septiembre de 2025, 10:09 p. m.
Lionel Messi habla del Mundial Qatar 2022.
Lionel Messi con la Copa del Mundo. | Foto: Getty Images

Todavía falta un buen tiempo para el inicio del Mundial 2026, pero en las últimas horas la atención se ha centrado en lo que será la Copa del Mundo 2030, que sería un certamen sin precedentes en la historia del deporte rey.

De acuerdo con Diario Olé de Argentina, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, dio aviso de un vuelco para el Mundial 2030.

En la antesala de una cumbre en Estados Unidos, Domínguez dejó clara la intención de que el torneo orbital en cuestión se dispute con un total de 64 selecciones.

Este proyecto, que parecía una utopía, va tomando forma. Esta cumbre en USA es un gran avance. Luego, la semana que viene habría una reunión del FIFA Council, del que es integrante Chiqui Tapia, donde se podría anunciar oficialmente lo de los 64 equipos. Porque no se puede esperar al Congreso FIFA, que recién será el año que viene en Vancouver”, dice Olé.

Trofeo que se llevará el campeón de la Copa Mundial 2026.
Trofeo que se llevará el campeón de la Copa Mundial 2026 y 2030. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Conmebol había logrado quedarse con el partido inaugural en Montevideo, y uno más en Argentina y en Paraguay. Pero fue por más: de hecho, Domínguez hizo un pedido oficial respaldado por el Comité Ejecutivo de Conmebol”, añadió.

Si la Copa del Mundo 2030 se termina convirtiendo en una realidad, lo que se quiere desde la Conmebol es que el certamen tenga 16 grupos con 4 selecciones cada uno.

El presidente paraguayo Alejandro Domínguez pronuncia un discurso durante el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
El presidente paraguayo Alejandro Domínguez. | Foto: AFP

A la siguiente ronda del Mundial, que sería eliminación directa, avanzarían los dos primeros equipos de cada zona. Esta misma situación se presentará en el campeonato de Estados Unidos, Canadá y México, en 2026. Pero la bomba viene después.

Y algo muy fuerte para la Argentina: uno de los grupos se jugaría en nuestro país, donde la cancha de River ya había sido oficializada como sede de lo que iba a ser el primer partido de la Selección (Argentina)”, continuó Diario Olé.

En Uruguay se disputaría otra zona y Paraguay, que está construyendo un nuevo estadio, también sería anfitrión de un grupo. Las otras 9 zonas, naturalmente, se desarrollarían en España, Portugal y Marruecos, los países sedes”, sentenció.

Sí, la mayor parte de la Copa del Mundo Fifa 2030 se jugaría en España, Portugal y Marruecos, pero la propuesta de que en Argentina, Uruguay y Paraguay se juegue de a un grupo, es más que llamativa y muy importante, sin lugar a dudas, para estas selecciones sudamericanas. El anuncio del Mundial se espera pronto.

