Conmebol avisa de vuelco para el Mundial 2030: noticia de los cupos sacude el fútbol

Todavía falta un buen tiempo para el inicio del Mundial 2026, pero en las últimas horas la atención se ha centrado en lo que será la Copa del Mundo 2030, que sería un certamen sin precedentes en la historia del deporte rey.

De acuerdo con Diario Olé de Argentina, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, dio aviso de un vuelco para el Mundial 2030.

En la antesala de una cumbre en Estados Unidos, Domínguez dejó clara la intención de que el torneo orbital en cuestión se dispute con un total de 64 selecciones.

“Este proyecto, que parecía una utopía, va tomando forma. Esta cumbre en USA es un gran avance. Luego, la semana que viene habría una reunión del FIFA Council, del que es integrante Chiqui Tapia, donde se podría anunciar oficialmente lo de los 64 equipos. Porque no se puede esperar al Congreso FIFA, que recién será el año que viene en Vancouver”, dice Olé.

Trofeo que se llevará el campeón de la Copa Mundial 2026 y 2030. | Foto: Anadolu via Getty Images

“Conmebol había logrado quedarse con el partido inaugural en Montevideo, y uno más en Argentina y en Paraguay. Pero fue por más: de hecho, Domínguez hizo un pedido oficial respaldado por el Comité Ejecutivo de Conmebol”, añadió.

Si la Copa del Mundo 2030 se termina convirtiendo en una realidad, lo que se quiere desde la Conmebol es que el certamen tenga 16 grupos con 4 selecciones cada uno.

El presidente paraguayo Alejandro Domínguez. | Foto: AFP

A la siguiente ronda del Mundial, que sería eliminación directa, avanzarían los dos primeros equipos de cada zona. Esta misma situación se presentará en el campeonato de Estados Unidos, Canadá y México, en 2026. Pero la bomba viene después.

“Y algo muy fuerte para la Argentina: uno de los grupos se jugaría en nuestro país, donde la cancha de River ya había sido oficializada como sede de lo que iba a ser el primer partido de la Selección (Argentina)”, continuó Diario Olé.

🚨💣 PREANUNCIO DE UNA DECISIÓN HISTÓRICA: EL MUNDIAL 2030 CON 64 EQUIPOS, CADA VEZ MÁS CERCA... 🌎



🗣️ Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, habló desde Nueva York en la previa de una cumbre en USA, de la que también participarán Infantino, Milei, Santiago Peña y Yamandu… pic.twitter.com/u2bZko1efV — Diario Olé (@DiarioOle) September 23, 2025

“En Uruguay se disputaría otra zona y Paraguay, que está construyendo un nuevo estadio, también sería anfitrión de un grupo. Las otras 9 zonas, naturalmente, se desarrollarían en España, Portugal y Marruecos, los países sedes”, sentenció.