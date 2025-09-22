Suscribirse

Deportes

Jhon Arias apunta a la gloria en Selección Colombia: dio la clave para ser campeones del mundo

Usó la Copa América 2024 como ejemplo para explicar por qué la Selección Colombia puede soñar con United 2026.

Redacción Deportes
23 de septiembre de 2025, 3:05 a. m.
Jhon Arias con miras al Mundial 2026.
Jhon Arias con miras al Mundial 2026. | Foto: Getty Images

El Mundial United 2026 está a poco menos de nueve meses de arrancar. Será la séptima participación de la Selección Colombia en una cita orbital, y uno de sus jugadores más representativos, Jhon Arias, se tomó los micrófonos y apuntó a todo lo alto.

Arias habló con ESPN y fue adelante sin tapujos: dijo que Colombia tiene con qué visualizarse para ser campeona del mundo. Además, dejó la clave para lograr ese gran objetivo, y es ir partido a partido, como en la Copa América 2024.

“Desde el punto de vista humano, de talento y deportivo, no tenemos mucho que envidiarle a esas selecciones que por ahí llegan con el rótulo de favoritas. Creo que es saber aprovechar el tiempo, saber llegar en la mejor condición y creo que en la competición es hacerlo un poco similar a la Copa América”, arrancó afirmando Arias.

Y sentenció: “Ir partido a partido, ir paso a paso, respetando a los rivales, respetando a cada selección, porque yo creo que tenemos con qué soñar, porque tenemos con qué visualizarnos siendo campeones y porque al final, tenemos que tener la mentalidad de ser campeones del mundo. Si no la tenemos, nunca vamos a llegar a materializar. Hay un camino hasta llegar allá, pero lo primero son las ganas y la ambición de conseguirlo”.}

En el mismo diálogo, Jhon afirmó que se ha ido adaptando a la idea de juego que le pide el profesor Néstor Lorenzo. Según el propio futbolista, su labor en Selección Colombia es algo distinta a lo que venía haciendo en el Fluminense brasileño, donde se graduó de ídolo y le permitió llegar al Wolverhampton inglés.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - NOVEMBER 19: Jhon Arias of Colombia looks dejected after the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Ecuador at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on November 19, 2024 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)
Jhon Arias, constante llamado en Selección Colombia. | Foto: Getty Images
Contexto: En Inglaterra salen en defensa de Jhon Arias: declaración frente a lo que ocurre en Wolverhampton

El presente de Jhon Arias en Wolverhampton

Es desalentador el presente de Wolverhampton, y Jhon Arias poco o nada le ha podido aportar al club para que salga de la situación. El atacante llegó como refuerzo estrella de la temporada, pero no se ha logrado consolidar como figura en el esquema del entrenador, Vítor Pereira.

La derrota del último fin de semana ante Leeds fue la quinta en línea, tras cinco partidos, para Wolverhampton. Es decir, que el equipo de Arias marcha último en la Premier League con cero puntos, y el tema del descenso empezaría a ser un riesgo con el pasar de las semanas.

Jhon Arias, colombiano al servicio de Wolverhampton.
Jhon Arias con los colores del Wolverhampton. | Foto: Getty Images

En cuanto a Arias, al igual que contra Newcastle, empezó de suplente ante Leeds y entró como variante en el segundo tiempo. El colombiano espera tener más minutos para llegar en forma, al final de la temporada, al Mundial 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Muerte de B King: exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ hicieron polémicas declaraciones

2. Senador Alejandro Chacón denuncia amenazas de muerte: “Le matamos hasta el perro”

3. Casas a solo 1 dólar en Estados Unidos: estos son los requisitos que piden a los compradores

4. Lionel Messi dijo si Ousmane Dembélé es merecedor del Balón de Oro 2025: contundente comentario

5. Uno de los participantes del ‘Desafío Siglo XXI’ no logró seguir adelante y su equipo sufrió las consecuencias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jhon AriasSelección ColombiaMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.