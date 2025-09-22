Jhon Arias apunta a la gloria en Selección Colombia: dio la clave para ser campeones del mundo

El Mundial United 2026 está a poco menos de nueve meses de arrancar. Será la séptima participación de la Selección Colombia en una cita orbital, y uno de sus jugadores más representativos, Jhon Arias, se tomó los micrófonos y apuntó a todo lo alto.

Arias habló con ESPN y fue adelante sin tapujos: dijo que Colombia tiene con qué visualizarse para ser campeona del mundo. Además, dejó la clave para lograr ese gran objetivo, y es ir partido a partido, como en la Copa América 2024.

“Desde el punto de vista humano, de talento y deportivo, no tenemos mucho que envidiarle a esas selecciones que por ahí llegan con el rótulo de favoritas. Creo que es saber aprovechar el tiempo, saber llegar en la mejor condición y creo que en la competición es hacerlo un poco similar a la Copa América”, arrancó afirmando Arias.

Y sentenció: “Ir partido a partido, ir paso a paso, respetando a los rivales, respetando a cada selección, porque yo creo que tenemos con qué soñar, porque tenemos con qué visualizarnos siendo campeones y porque al final, tenemos que tener la mentalidad de ser campeones del mundo. Si no la tenemos, nunca vamos a llegar a materializar. Hay un camino hasta llegar allá, pero lo primero son las ganas y la ambición de conseguirlo”.}

En el mismo diálogo, Jhon afirmó que se ha ido adaptando a la idea de juego que le pide el profesor Néstor Lorenzo. Según el propio futbolista, su labor en Selección Colombia es algo distinta a lo que venía haciendo en el Fluminense brasileño, donde se graduó de ídolo y le permitió llegar al Wolverhampton inglés.

Jhon Arias, constante llamado en Selección Colombia. | Foto: Getty Images

El presente de Jhon Arias en Wolverhampton

Es desalentador el presente de Wolverhampton, y Jhon Arias poco o nada le ha podido aportar al club para que salga de la situación. El atacante llegó como refuerzo estrella de la temporada, pero no se ha logrado consolidar como figura en el esquema del entrenador, Vítor Pereira.

La derrota del último fin de semana ante Leeds fue la quinta en línea, tras cinco partidos, para Wolverhampton. Es decir, que el equipo de Arias marcha último en la Premier League con cero puntos, y el tema del descenso empezaría a ser un riesgo con el pasar de las semanas.

Jhon Arias con los colores del Wolverhampton. | Foto: Getty Images