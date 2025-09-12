Jhon Arias no ha mostrado su mejor versión en Wolverhampton de la Premier League y esto no se puede negar. Apenas el mediocampista colombiano se está adaptando a su nuevo equipo y a sus nuevos compañeros.

Sobre el rendimiento del cafetero salió en defensa el mismo director técnico de Wolverhampton, el luso Vítor Manuel de Oliveira. Vítor manifestó que no solo se trata de la Liga, sino también de sus compañeros y demás factores.

Jhon Arias con la tricolor. | Foto: AP

“Es normal. No se trata solo de la Premier League, se trata de los compañeros, se trata del sistema, se trata de lo que él puede aportar con sus cualidades a este equipo”, manifestó el estratega en Express and Star.

El entrenador continuó afirmando que en un reciente compromiso contra West Ham le vio muy buenas cualidades al exjugador de Independiente Santa Fe de Bogotá y América de Cali.

“En la segunda mitad contra el West Ham, vi algunas cualidades que vi en Brasil cuando lo enfrenté. Tiene muchas cualidades”, aseguró el director técnico de 57 años.

Luego, Vítor no se guardó nada para decir que no se puede esperar que un fichaje se ponga la camiseta por primera vez y rinda de la mejor manera posible. Todo tiene su tiempo.

Jhon Arias, colombiano al servicio de Wolverhampton. | Foto: Getty Images

“No podemos esperar que, al fichar a un jugador de otras ligas, esté listo en un día o en una semana para competir en la Premier League. La Premier League es una liga diferente; necesita tiempo. Necesitan tiempo para entender lo que queremos. Necesitamos repetirlo una y otra vez. Necesitamos crear vínculos emocionales entre ellos”, recalcó, en palabras recogidas por As Colombia.

Por último, valoró su plantilla para la presente edición de la Premier League. Wolverhampton no es favorito para levantar el trofeo, pero puede terminar dando la sorpresa.

“Creo que la plantilla está equilibrada. Los nuevos jugadores necesitan tiempo para estar a su mejor nivel y demostrar las cualidades que vimos en otras ligas. Pero ahora es la Premier League y necesitan trabajar. Creo en el trabajo y sé que encontraré las soluciones, pero necesito tiempo”, terminó.

Con el paso de los partidos, el mediocampista colombiano Jhon Arias seguirá ganándose la titularidad. Si se adapta de la mejor manera posible, será una de las grandes figuras de la Premier League.