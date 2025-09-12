Suscribirse

Manchester City vs. Manchester United: hora y canal para ver en vivo el partidazo de Premier League

Muchas personas en Colombia y en muchos países más se sentarán a ver este gran clásico.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025, 5:48 p. m.
Llega un nuevo clásico de Manchester.
Llega un nuevo clásico de Manchester.

El domingo 14 de septiembre, se llevará a cabo uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial y este es el de Manchester. El City y el United se verán las caras por la cuarta fecha de la Premier League.

Las grandes escuderías inglesas apuntalaron sus plantillas justo antes de los partidos de selecciones. Gastaron más que nunca, por un total de 3.400 millones de euros (3.984 millones de dólares) según el gabinete Deloitte, una cantidad que supera al total de las otras cuatro grandes ligas europeas: Francia, Italia, España y Alemania.

Millonario negocio sacaría a Neymar de Santos y lo pondría en la Premier League: esto se sabe

Siempre dispuesto a gastar por una reconstrucción que parece no llegar nunca, el United contrató al esloveno Benjamin Sesko, al brasileño Matheus Cunha y al camerunés Bryan Mbeumo como nuevo tridente ofensivo.

Privado de competiciones europeas, su inicio ha sido desastroso, eliminado de la Copa de la Liga en la segunda ronda por equipo de cuarta categoría, el Grimsby Town, 2-2 (12 a 11 en penales).

Desolación de Manchester United por su eliminación de Copa de la liga.
Jugadores del Manchester United.

En la Premier League; una derrota, un empate y una victoria, sobre la bocina -en el 90+7 y de penal- ante el Burnley (3-2). Su director técnico, el portugués Ruben Amorim, aterrizado en Old Trafford hace nueve meses, no ha dado con la tecla.

Este viernes 12 de septiembre el club confirmó la cesión por un año del arquero camerunés André Onana, en conflicto con Amorim, al Trabzonspor turco.

Fotos de la semana 23 mayo
André Onana se fue del United.

Más crédito tiene su vecino Pep Guardiola, cuyo Manchester City tampoco consigue carburar, una victoria y dos derrotas para estar ya a seis puntos del Liverpool. Destronado el curso pasado por los Reds tras cuatro títulos consecutivos, el City sigue estando lejos de la máquina de ganar que construyó el técnico español.

Su última novedad para este curso, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, aterrizado desde el París Saint-Germain tras ser apartado por el técnico Luis Enrique con la responsabilidad de suplir como titular al brasileño Ederson, indiscutible en esta época dorada, traspasado al Fenerbahçe.

Pep Guardiola queda fuera del Mundial de Clubes.
Pep Guardiola, DT del City.

Quiero marcar la historia del club y convertirme en un símbolo para la ciudad y para el club”, señaló el jueves el gigante italiano.

Hora y canal para ver en vivo el clásico de Manchester

  • El domingo 14 de septiembre, el compromiso empezará a las 10:30 a. m., hora colombiana.
  • El clásico de la Premier League se podrá ver en vivo a través de ESPN/Disney +.

*Con información de AFP.

