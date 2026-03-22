Deportes

Manchester City fulmina al Arsenal y gana la Carabao Cup: Guardiola vence en pulso a Arteta

Nuevamente Manchester City suma otro título en la era de Pep Guardiola: se coronan en la Carabao Cup ante Arsenal.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

22 de marzo de 2026, 1:39 p. m.
Manchester City, campeón de la Carabao Cup 2026 sobre Arsenal.
Manchester City, campeón de la Carabao Cup 2026 sobre Arsenal. Foto: Getty Images

Manchester City es el campeón de la Carabao Cup 2026. Los dirigidos por Pep Guardiola vencieron en la esperada final al Arsenal de Mikel Arteta, con un marcador de 2-0, en el mítico estadio Wembley.

Los dos tantos de la gran final llegaron en el segundo tiempo, gracias a un mismo jugador, que acabó siendo la figura del encuentro: Nico O’Reilly, el lateral izquierdo que anotó sobre los 60′ y los 64′.

El principal candidato que suena para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City

Pep Guardiola vence a Mikel Arteta: el maestro se impone, otra vez, sobre el aprendiz

No es que Mikel Arteta sea un aprendiz, pero sí adquirió bastante experiencia cuando ocupó el banquillo técnico junto a Pep Guardiola. Ahora se volvieron a encontrar en partidos clave de la temporada, cara a cara, en Wembley.

Nico O'Reilly, la figura de Manchester City en la final de Carabao Cup sobre Arsenal.
Nico O'Reilly, la figura de Manchester City en la final de Carabao Cup sobre Arsenal. Foto: Getty Images

Lo cierto es que el Manchester City de Guardiola se sacude de la compleja temporada que ha tenido y le gana la final al Arsenal. Los citizens, que vienen de ser eliminados por Real Madrid en la Champions League, consiguen otro trofeo en la era Pep.

Ciclismo

Nairo Quintana contó el detalle que lo llevó a anunciar su retiro del ciclismo: “Es mi prioridad”

Ciclismo

Nairo Quintana conmueve con su carta de retiro: reveló qué hará tras dejar el ciclismo profesional

Ciclismo

Nairo Quintana anuncia su retiro del ciclismo: dio detalles de su última temporada

Deportes

Liderato en España: Barcelona se deshace de Rayo Vallecano y mete presión al Real Madrid

Deportes

Revelan movida en Atlético Nacional: la holgada lista de refuerzos que tendría para el segundo semestre

Deportes

Movimiento en la concentración de Selección Colombia: revelan noticias sobre los convocados

Deportes

La millonada que ganarán los campeones de Copa Libertadores y Sudamericana: equipos colombianos irán por el botín

Deportes

Fotógrafo captó imágenes de Manchester City vs. Real Madrid con cámara de hace 130 años: el resultado es espeluznante

Deportes

Real Madrid acribilla al Manchester City en la Champions League y aumenta la crisis en Pep Guardiola y Haaland

Deportes

Los cuatro partidos de Champions League para hoy: se esperan remontadas épicas; habrá colombiano en acción

Caso contrario, y aunque tenían toda la intención de ganar la copa, Arsenal ahora se concentra en lo que será el resto de la temporada. Siguen líderes en Premier, pelean en Champions y siguen vivos en FA Cup.

La temporada puede seguir siendo histórica para Arsenal, pues sumar algunos de los títulos por los que pelea, y donde tiene amplias chances de ganar, se convertiría en un hito; un antes y un después para Mikel Arteta y sus dirigidos.

Arsenal se lamenta tras perder la final con Manchester City, pero aún puede tener una temporada histórica.
Arsenal se lamenta tras perder la final con Manchester City, pero aún puede tener una temporada histórica. Foto: Getty Images

Datos generales del Arsenal vs. Manchester City

  • Marcador final: Arsenal 2 - 0 Manchester City
  • Fecha: 22 de marzo de 2026
  • Estadio: Wembley
  • Torneo: final Carabao Cup
  • Alineaciones:

Arsenal: Kepa; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Kai Havertz; Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta

Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O’Reilly; Rodrigo Hernández Cascante, Antoine Semenyo, Jérémy Doku, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.