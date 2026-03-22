Manchester City fulmina al Arsenal y gana la Carabao Cup: Guardiola vence en pulso a Arteta

Manchester City es el campeón de la Carabao Cup 2026. Los dirigidos por Pep Guardiola vencieron en la esperada final al Arsenal de Mikel Arteta, con un marcador de 2-0, en el mítico estadio Wembley.

Los dos tantos de la gran final llegaron en el segundo tiempo, gracias a un mismo jugador, que acabó siendo la figura del encuentro: Nico O’Reilly, el lateral izquierdo que anotó sobre los 60′ y los 64′.

¡ARQUERITO TIME EN LA FINAL Y GOL DEL CITY! NICO O'REILLY APROVECHÓ EL ERROR GARRAFAL DE KEPA Y MARCÓ EL 1-0 DE LOS CIUDADANOS ANTE ARSENAL.



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¡¡ENLOQUECE PEP!! CENTRO EXQUISITO DE MATHEUS NUNES Y CABEZAZO LETAL DE NICO O'REILLY PARA EL 2-0 DEL CITY ANTE ARSENAL. ¡UNA RÁFAGA CIUDADANA!



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El principal candidato que suena para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City

Pep Guardiola vence a Mikel Arteta: el maestro se impone, otra vez, sobre el aprendiz

No es que Mikel Arteta sea un aprendiz, pero sí adquirió bastante experiencia cuando ocupó el banquillo técnico junto a Pep Guardiola. Ahora se volvieron a encontrar en partidos clave de la temporada, cara a cara, en Wembley.

Nico O'Reilly, la figura de Manchester City en la final de Carabao Cup sobre Arsenal. Foto: Getty Images

Lo cierto es que el Manchester City de Guardiola se sacude de la compleja temporada que ha tenido y le gana la final al Arsenal. Los citizens, que vienen de ser eliminados por Real Madrid en la Champions League, consiguen otro trofeo en la era Pep.

Caso contrario, y aunque tenían toda la intención de ganar la copa, Arsenal ahora se concentra en lo que será el resto de la temporada. Siguen líderes en Premier, pelean en Champions y siguen vivos en FA Cup.

La temporada puede seguir siendo histórica para Arsenal, pues sumar algunos de los títulos por los que pelea, y donde tiene amplias chances de ganar, se convertiría en un hito; un antes y un después para Mikel Arteta y sus dirigidos.

Arsenal se lamenta tras perder la final con Manchester City, pero aún puede tener una temporada histórica. Foto: Getty Images

Datos generales del Arsenal vs. Manchester City

Marcador final : Arsenal 2 - 0 Manchester City

: Arsenal 2 - 0 Manchester City Fecha : 22 de marzo de 2026

: 22 de marzo de 2026 Estadio : Wembley

: Wembley Torneo : final Carabao Cup

: final Carabao Cup Alineaciones:

Arsenal: Kepa; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Leandro Trossard, Kai Havertz; Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta

Manchester City: James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O’Reilly; Rodrigo Hernández Cascante, Antoine Semenyo, Jérémy Doku, Bernardo Silva, Rayan Cherki; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.