Millonario negocio sacaría a Neymar de Santos y lo pondría en la Premier League: esto se sabe

El acuerdo involucraría al Santos y a un consorcio que tiene en su haber a un club estrella de Inglaterra.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025, 1:46 a. m.
¿Neymar en el Chelsea de la Premier League? Esto dice la prensa.
Neymar tiene su presente en Santos de Brasil, pero un multimillonario negocio lo devolvería a Europa, y específicamente aterrizaría en la Premier League. Rumores de la prensa apuntan a que el consorcio BlueCo, dueño del Chelsea, quiere comprar al pixie.

Esta versión la dio el periodista César Augusto Londoño, en su cuenta de X, este jueves 11 de septiembre: “Chelsea podría fichar a Neymar gracias a la multipropiedad. El consorcio BlueCo, dueño del Chelsea y del Estrasburgo, negocia la compra del Santos en Brasil. Replican el modelo City Group para mover jugadores entre sus clubes y que los mejores acaben en Stamford Bridge. Neymar al Chelsea sería posible”.

Los próximos meses serían claves en cuanto al tema, porque cabe recordar que Neymar tiene contrato con Santos hasta diciembre de 2025. A ese club regresó en enero de este mismo año, luego de acabar su controvertida estadía en el Al-Hilal saudí, donde fue más protagonista por una grave lesión que por sus desempeños en el terreno de juego.

RIYADH, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 15: Neymar Jr of Al Hilal looks on prior to the match between Al-Hilal and Riyadh at Prince Faisal Bin Fahad on September 15, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
Ya recuperado de la lesión, Neymar arribó a Santos este 2025. Sin embargo, allí también se ha vuelto tendencia por varias polémicas, incluyendo las lesiones y otro tipo de actuaciones en el terreno de juego.

Neymar no ha recuperado el nivel por el que fue reconocido en el mundo entero. Se rumoreaba que su estancia en Santos sería corta, pues después retornaría a la élite de Europa y a la Selección Brasil. No obstante, ninguna de las dos las ha podido conseguir.

El declive del valor de Neymar en el mercado ha sido notorio. Su traspaso desde Barcelona hacia el PSG, en 2017, fue por cerca de 222 millones de euros. A día de hoy, y tal como reporta Transfermarkt, tiene un costo de 11 millones de euros.

Contexto: Neymar y una imagen pocas veces vista tras histórica humillación con Santos en Brasil

Asoma el Mundial 2026, y es casi seguro que Neymar no va a querer perdérselo. El dilema es si Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, va a tenerlo en cuenta en la lista definitiva. La falta de ritmo, y las actuaciones poco destacadas, pondrían en duda su presencia en la venidera cita orbital.

Con 33 años, podría ser la última oportunidad para que el astro brasileño siga la tan ansiada sexta estrella de Brasil en su escudo. Con él como emblema, la canmarinha quedó eliminada en 2014, 2018 y 2022 antes de la final.

SP - SAO PAULO - 08/04/2025 - BRAZILIAN A 2025, SANTOS x JUVENTUDE - Neymar Jr. player for Santos during the match against Juventude at the Morumbi stadium for the Brazilian A 2025 championship. Photo: Marcello Zambrana/AGIF (Photo by Marcello Zambrana / AGIF via AFP)
Para la cita orbital de 2030, Neymar tendrá 38 años, y si bien hay futbolistas que han disputado una Copa del Mundo con esa edad, la situación física de la estrella sería un tema a tener en cuenta.

