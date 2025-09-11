Neymar tiene su presente en Santos de Brasil, pero un multimillonario negocio lo devolvería a Europa, y específicamente aterrizaría en la Premier League. Rumores de la prensa apuntan a que el consorcio BlueCo, dueño del Chelsea, quiere comprar al pixie.

Esta versión la dio el periodista César Augusto Londoño, en su cuenta de X, este jueves 11 de septiembre: “Chelsea podría fichar a Neymar gracias a la multipropiedad. El consorcio BlueCo, dueño del Chelsea y del Estrasburgo, negocia la compra del Santos en Brasil. Replican el modelo City Group para mover jugadores entre sus clubes y que los mejores acaben en Stamford Bridge. Neymar al Chelsea sería posible”.

Los próximos meses serían claves en cuanto al tema, porque cabe recordar que Neymar tiene contrato con Santos hasta diciembre de 2025. A ese club regresó en enero de este mismo año, luego de acabar su controvertida estadía en el Al-Hilal saudí, donde fue más protagonista por una grave lesión que por sus desempeños en el terreno de juego.

La estancia de Neymar en Al-Hilal fue bastante corta. | Foto: Getty Images

Ya recuperado de la lesión, Neymar arribó a Santos este 2025. Sin embargo, allí también se ha vuelto tendencia por varias polémicas, incluyendo las lesiones y otro tipo de actuaciones en el terreno de juego.

Neymar no ha recuperado el nivel por el que fue reconocido en el mundo entero. Se rumoreaba que su estancia en Santos sería corta, pues después retornaría a la élite de Europa y a la Selección Brasil. No obstante, ninguna de las dos las ha podido conseguir.

El declive del valor de Neymar en el mercado ha sido notorio. Su traspaso desde Barcelona hacia el PSG, en 2017, fue por cerca de 222 millones de euros. A día de hoy, y tal como reporta Transfermarkt, tiene un costo de 11 millones de euros.

Asoma el Mundial 2026, y es casi seguro que Neymar no va a querer perdérselo. El dilema es si Carlo Ancelotti, entrenador de Brasil, va a tenerlo en cuenta en la lista definitiva. La falta de ritmo, y las actuaciones poco destacadas, pondrían en duda su presencia en la venidera cita orbital.

Con 33 años, podría ser la última oportunidad para que el astro brasileño siga la tan ansiada sexta estrella de Brasil en su escudo. Con él como emblema, la canmarinha quedó eliminada en 2014, 2018 y 2022 antes de la final.

Neymar en pleno 2025, con Santos de Brasil. | Foto: AGIF via AFP