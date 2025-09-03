En horas previas a una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas se dan los pronunciamientos de los más importantes actores.

Recientemente, habló Carlo Ancelotti, el seleccionador de Brasil.

Con la plena tranquilidad de estar clasificado de manera anticipada, el entrenador afrontará fechas ante Chile y Bolivia.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, en su debut contra Ecuador. | Foto: AP

Será una nueva oportunidad para juntar el equipo que tiene a cargo desde hace poco, en busca de mejorar el fútbol rumbo al Mundial 2026.

En dicho proceso el nombre de Neymar sigue siendo una incógnita, pues no ha sido llamado de manera constante en el último tiempo.

Aunque el italiano mostrase su apoyo al crack en su arribo a Brasil, esta vez, por ejemplo, no lo citó para las últimas dos fechas de eliminatorias.

Ney reaccionó a la decisión hace un par de días, poniendo la responsabilidad de la borrada sobre Ancelotti.

“Si me quedé fuera, es por decisión técnica, nada tiene que ver mi condición física, es una decisión del entrenador”, dijo.

“Lo respeto, estoy fuera y ahora me tocará apoyar a la selección”, completó el atacante de Santos.

Ancelotti contesta a Neymar

Este miércoles, a un día de ver de nuevo en acción a los brasileños, Ancelotti compareció ante los medios de comunicación.

Sin temblarle la voz, el estratega le confirmó a Brasil y a Neymar, puntualmente, cuáles habían sido sus motivos para dejarlo fuera.

Ancelotti comentou as declarações de Neymar sobre sua ausência na Seleção: "É a verdade, foi uma decisão técnica baseada em muitas coisas". E aí, o que achou? #seleçãobrasileira #Neymar pic.twitter.com/78dus73lCA — ge (@geglobo) September 3, 2025

“Tiene razón, [su ausencia] es una decisión técnica que se basa en muchas cosas. Sé lo que el jugador está haciendo y el problema que ha tenido”, precisó Carletto.

El europeo no se quiere apresurar y condenarlo a una lesión.

”Nadie puede discutir a Neymar el nivel técnico, lo que estamos evaluando es su condición física, pero no solo de él, sino de todos los jugadores", sumó.

Adicional a esto, mostró la realidad de la multiplicidad de opciones que tiene para citar jugadores a Brasil.

“Hay muchísima competencia, tenemos 70 jugadores que pueden estar en la selección”, contó.

Objetivo con Neymar: el Mundial 2026

Días atrás de la reciente rueda de prensa, Ancelotti había dado otras razones que le habían hecho decantarse por no contar con el de Santos.

“Tuvo un problema físico la última semana. No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce”, apuntaba.

Según el italiano, llevar en estos momentos al jugador no representaba más ni menos; la real prueba en la que querrán contar con el exjugador de PSG será el Mundial 2026.

Neymar reacciona a una jugada perdida con Santos. | Foto: Getty Images

“Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”, proyectó el italiano.

A lo largo de la presente temporada del Brasileirao, el astro ha oscilado entre la titularidad, suplencia y lesiones con Santos.