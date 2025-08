Neymar no se calló más y le lanzó recado a Carlo Ancelotti: arde el camerino de Brasil

“ No necesito demostrarle nada a nadie . Quiero seguir demostrando mis habilidades futbolísticas y ya está”, dijo entre risas.

"NÃO PRECISO PROVAR NADA PARA NINGUÉM" 🗣️🫣 Se liga na resposta do Neymar ao ser perguntado sobre a comissão técnica da seleção brasileira estar de olho nele 👀 Concorda com o craque, fã de esporte? 🤔 #FutebolNaESPN #Neymar pic.twitter.com/KP1ryUKSPs

Neymar no juega con Brasil desde octubre del año 2023 , en la derrota frente a Uruguay por las eliminatorias sudamericanas. Ese día sufrió una grave lesión de rodilla por la que estuvo 11 meses fuera de las canchas.

Tras su regreso a Santos, Dorival Júnior anunció que lo tenía en sus planes para el partido contra la Selección Colombia, sin embargo, se lesionó unos días antes y no pudo acudir al llamado .

Brasil jugará en septiembre contra Chile y Bolivia , partidos en los que se juega la clasificación a la Copa del Mundo. La lista debería salir en los próximos días, cuando se despejará si a Neymar le alcanza o no para volver a vestir la camiseta de su país.

“Mi fútbol, todo el mundo lo conoce. Estoy a disposición, independientemente de cualquier cosa. Soy un atleta, todavía me siento bien, así que depende solo de él”, había dicho minutos antes del recado que se hizo viral en redes sociales.

Neymar estrenó peinado en la victoria sobre Juventude | Foto: AGIF via AFP

Santos sale de la zona roja

Neymar festejó a rabiar sus dos goles, después de semanas difíciles en la que incluso se encaró con los hinchas de Santos. “Feliz de hacer un buen partido, de volver a ganar, que es lo más importante. Y creo que nuestro equipo tiene que seguir de acá para mejor. Obviamente, muchos errores que cometimos hoy no los podemos volver a cometer, pero es así, hay que trabajar para mejorar cada vez más”, declaró.

“Cada vez que estoy en el campo, me siento tranquilo. Necesitaba tiempo, ganas. Minutos. Es normal. Eso dije. Después de la operación, me advirtieron que sería aburrido, difícil y triste. Sufrí, pero pasó”, avisó el ex Barcelona.