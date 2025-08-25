Ancelotti sorprende con convocados de Brasil para eliminatorias: gran ausencia, además de Neymar

La ausencia de Vinícius Júnior y la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos dos partidos de la clasificada selección de Brasil, en la eliminatoria sudamericana, del Mundial de 2026 ante Chile y Bolivia.

Vinicius Jr no estará en esta convocatoria de la Selección Brasil. | Foto: AFP

Había expectativa por el posible llamado a Neymar después de casi dos años de ausencia, pero finalmente no se concretó por “un pequeño problema” físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa tras anunciar su llamado en Rio de Janeiro.

El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades en el listado.

Brasil (3°) enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Rio y cinco días después visitará a Bolivia (8°) en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

“Todo el mundo conoce a Neymar” -

Con el cupo en el Mundial garantizado, Ancelotti decidió reservar a futbolistas como Vinícius o Rodrygo y evitarles el viaje a El Alto. Vini, adicionalmente, debía cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas contra La Roja.

Neymar, finalmente, tampoco entró después de reportes de la prensa sobre un edema en el muslo derecho.

“Con Neymar no hace falta hacer pruebas. Todo el mundo lo conoce (...). Tiene, como los demás, que estar en buena forma física para ayudar” e “intentar dar lo mejor de sí en el Mundial”, explicó Ancelotti.

“Si quieren explicaciones, pueden llamarme”, dijo Ancelotti, en alusión a Neymar y Rodrygo.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña con 79 goles, el actual atacante del Santos de Brasil jugó el último de sus 128 partidos con el equipo el 17 de octubre de 2023.

Ese día, el delantero, de 33 años, abandonó la cancha en camilla, llorando, tras sufrir una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que le sacó de acción por meses y arruinó su paso por el club saudí Al-Hilal.

Neymar regresó en enero al Santos, pero el antiguo equipo de Pelé está viviendo un difícil momento en la liga brasileña, compitiendo por la permanencia.

Neymar sigue fuera de la Selección Brasil. | Foto: AGIF via AFP

Oportunidad para Paquetá

Lucas Paquetá, de 27 años, viene de marcar gol el pasado viernes con el West Ham en la Premier League.

El mediocampista fue absuelto a finales del mes pasado de cargos por supuestos amaños de partidos por la Federación Inglesa de Fútbol, unos señalamientos por los cuales fue marginado de convocatorias pasadas de la Canarinha.

“Tiene calidad técnica” y “puede jugar en distintas posiciones”, subrayó Carletto.

Paquetá jugó sus últimos partidos con la selección brasileña en noviembre de 2024, en empates premundialistas con Venezuela (1-1) y Uruguay (1-1).

Convocatoria:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).

