Antes de la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas, el italiano Carlo Ancelotti, director técnico de la selección Brasil, fue a ver un partido de Copa Libertadores de América.

Este fue el de Botafogo de Brasil y Liga Universitaria de Quito de Ecuador, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Además de su labor como estratega nacional y observar a algunos futbolistas brasileños, Ancelotti tuvo el emotivo gesto de ver el trabajo de su hijo.

Davide Ancelotti es el estratega de Botafogo. “Carlo Ancelotti va al Nilton Santos para observar a los jugadores del Botafogo y el trabajo de Davide ante la LDU”, escribió Ge Globo en un titular de un artículo.

Carlo Ancelotti, que supo entrenar, como bien se sabe, al poderoso Real Madrid de España y del Bayern Múnich de Alemania, asistió al estadio Nilton Santos con varios integrantes de su cuerpo técnico en Brasil.

“El comité técnico de la Selección Brasileña estará atento al partido entre Botafogo y LDU, válido por la Conmebol Libertadores, este jueves (14), en el Estadio Nilton Santos”, indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en su cuenta oficial de X.

“El entrenador Carlo Ancelotti, el coordinador general de la selección nacional, Rodrigo Caetano, el coordinador técnico, Juan, y los analistas de rendimiento, Thomaz Araújo y Bruno Baquete, están presentes. Su presencia forma parte del trabajo del equipo para observar y monitorear a los atletas que juegan en clubes sudamericanos”, añadió.

Carlo Ancelotti no lleva mucho dirigiendo a la selección de Brasil y tiene como gran objetivo hacer un estupendo papel con esta escuadra en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La obligación, sin lugar a dudas, es, por lo menos, llegar hasta la gran final. Quedar en octavos o cuartos de final sería un fracaso para Ancelotti y la selección brasileña.

“Esta es la segunda vez que Carlo Ancelotti asiste personalmente a un partido del Botafogo desde que asumió como seleccionador nacional. Anteriormente, presenció la victoria del equipo sobre la Universidad de Chile, también en la Libertadores. El miércoles (13), Ancelotti estuvo en el Maracaná viendo a Flamengo e Inter, también en la Libertadores”, dice Ge Globo.