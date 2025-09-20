Berizzo habló sobre la polémica de James Rodríguez: caos en Club León tras caer goleado ante Tijuana

Deportivamente, acabó siendo catastrófica la noche del pasado viernes 19 de septiembre para Club León de México. Visitó a Tijuana, por la novena fecha de la Liga MX, y acabó perdiendo por 5-0 sin James Rodríguez, ni como titular ni como suplente.

Horas previas al encuentro, la prensa mexicana tuvo a James como tema de conversación. Se decía que el colombiano no viajó por una molestia física, pero un sector mediático apuntó a que el ’10′ habría decidido no exponerse al pasto sintético. Eso, por supuesto, levantó polémica.

“Hasta el momento, no hay un reporte médico, ni un reporte táctico, en el que se explique por qué James no ha hecho el viaje (a Tijuana). Ha trascendido que el colombiano ha decidido no exponerse a la superficie, pasto sintético, del estadio Caliente”, revelaba el periodista Paco Vela, en Fox Deportes, el jueves 18 de septiembre.

James Rodríguez, una de las grandes ausencias de León en su visita a Tijuana. | Foto: Getty Images

Pero las especulaciones se acabaron por voz del propio técnico de Club León, Eduardo Berizzo. El argentino, en rueda de prensa post-goleada ante Tijuana, salió a aclarar que lo de James fue una molestia en el tendón de Aquiles. Además, si bien no se excusó en que no pudo contar con el ’10′ y capitán de su equipo, dejó en el aire la falta que pudo hacerle.

“No, ningún tema sintético ni nada. Una lesión en el tendón de Aquiles y por eso no estaba disponible”, arrancó diciendo Berizzo.

Y sentenció: “En una noche así, también te quieres explicar con las ausencias, y no. Prefiero explicar que los que estábamos en campo pudimos resolver mejor el partido de lo que lo hicimos. El primer responsable siempre es el entrenador, y es desagradable que te conviertan tantos goles en contra, en un segundo tiempo que habíamos equilibrado, pero el juego no nos dio nada”.

➡️ James Rodríguez tiene una lesión en el tendón de aquiles.



"No es justificación las ausencias, los que estuvimos en la cancha no supimos resolver". pic.twitter.com/wdzrEsWkYg — PressPort (@PressPortmx) September 20, 2025

¿Berizzo en la cuerda floja?

En cuanto a James Rodríguez, es muy probable que vuelva a tener ruedo el próximo martes, 23 de septiembre, cuando León reciba a Mazatlán en su estadio. Será el todo o nada para el elenco esmeralda, y más aún después de la vapuleada que le propinó Tijuana.

Dudas en Club León por el rendimiento de Eduardo Berizzo. | Foto: MLS via Getty Images

Tras la derrota, León se mantiene décimo con 11 puntos, pero cuando otros equipos se pongan al día, como Chivas, podrían destronarlo de ese lugar. Dicha casilla es la última que da paso al play in.