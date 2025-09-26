Suscribirse

Otro colombiano le dañó la noche a James Rodríguez: así quedó Juárez vs. Club León por la Liga MX

El jugador colombiano Óscar Estupiñán empezó como titular en Juárez.

Redacción Deportes
27 de septiembre de 2025, 3:15 a. m.
James Rodríguez espera por el nuevo fichaje que llegará desde Envigado
James Rodríguez con los colores de Club León. | Foto: Getty Images

Este viernes 26 de septiembre, por la jornada número 11 de la Liga MX, Club León enfrentó de visitante, en el estadio Olímpico Benito Juárez, a Juárez FC. La ‘fiera’ llegó a este duelo en la décima casilla con 12 puntos y el equipo local hizo lo propio en el séptimo lugar con 15 unidades.

Club León, sin lugar a dudas, estaba obligado a salir vencedor de este encuentro para seguir escalando casilla en la tabla de posiciones. El conjunto verde no se puede dar el lujo de quedarse fuera de la fase final del torneo azteca.

Contexto: Prensa mexicana anticipa caos para James Rodríguez en Club León: “se perdió la brújula”

El experimentado mediocampista ofensivo James David Rodríguez salió como titular en el equipo que es dirigido por el argentino Eduardo Berizzo. El 10 es la gran figura de Club León.

El primer tiempo estuvo bastante flojo. El equipo dueño de casa era el que estaba llamado a proponer y esto lo hizo, pero no logró meterle miedo desde el arranque a su rival.

Club León, desde el inicio, hacía todo lo posible para buscar, sobre todo, a James Rodríguez, pero el exjugador del poderoso Real Madrid y Bayern Múnich no pudo aparecer mucho.

Para encontrar emoción en la etapa inicial hay que ir al minuto 43, pues de penal el delantero Óscar Estupiñán marcó la apertura en el marcador para Juárez FC. El primer tiempo acabó 1 a 0 a favor del local.

Club León arrancó el segundo tiempo con la prioridad de buscar el empate, pues la derrota lo dejaba mal parado en la tabla de posiciones de la Liga MX. La disposición estuvo desde el inicio de la etapa final.

Pero nada le salía a la ‘fiera’. Los ataques e interacciones de James Rodríguez eran bien neutralizados por el rival, que al minuto 62 supo marcar el segundo tanto de la noche.

José Luis Rodríguez, un jugador que bastante trabajó en Juárez, amplió la ventaja. El panorama, cada vez, era más complejo para la gente de Eduardo Berizzo.

Y aunque Club León hizo todo lo posible para marcar el descuento y el posterior empate, el partido terminó 2 goles a 0 a favor Juárez FC. El partido a nivel general, eso sí, no tuvo muchas emociones. Óscar Estupiñán fue el colombiano ganador de la noche y aportó para arruinarle el rato a James.

Con este resultado, Juárez sube al sexto puesto de la tabla de posiciones con 18 puntos. Club León se queda atrás, en la casilla décima, con 12 puntos.

