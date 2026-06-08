Colombia vs. Jordania: charla clave de James Rodríguez con el capitán jordano no se detalló en TV

Contador Mundial FIFA 2026

James Rodríguez tuvo una charla con el capitán de Jordania, Ihsan Haddad, previo al amistoso que la Selección Colombia ganó 2-0. El diálogo no tuvo casi visibilidad en televisión, pero horas después se volvió viral.

🔴 Simulador del Mundial 2026 | Arme el fixture completo y defina a su campeón

Como James le habló al oído a Ihsan, poco se pueden detallar las palabras exactas. Sin embargo, por los gestos del capitán, y tal como varios usuarios en redes sociales han detallado, parece que el 10 de la Selección Colombia le pidió baja intensidad en las entradas al capitán de Jordania.

Se ve en los gestos de Rodríguez. Con las manos pedía moderación de ambos equipos, no solo de los jordanos. Ihsan Haddad sonrió mientras el 10 colombiano hablaba, y cerraron el acuerdo con un abrazo.

Previo al partido de ayer vs. Jordania, el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, cruzó unas palabras con el capitán de la selección asiatica donde se ve que el 10 aclara que no se vaya a ir tan fuerte físicamente, que ni aquí ni allá. Que se cuidaran.



Líder. 🇨🇴 pic.twitter.com/MYZ5GLx1AD — Colombia Xtra 🇨🇴 (@Colombia_Xtra) June 8, 2026

Carlos Antonio Vélez opinó tras el triunfo de Colombia sobre Jordania: analizó a James, Arias, Puerta y más

No fue un partido tan tranquilo entre Colombia y Jordania

La petición de James tiene sentido. En esta última jornada Fifa amistosa, antes del arranque del Mundial 2026, un futbolista clave como Julio Enciso (Paraguay) tuvo una molestia en el partido despedida ante Nicaragua, y queda en duda de cara al debut de la albirroja en la cita orbital.

Tanto Colombia como Jordania participarán en la venidera cita orbital. Sin embargo, La Tricolor vio cómo Luis Díaz tuvo molestias en el amistoso, por el estado del terreno de juego, y también hubo una expulsión.

Corrían los 90+2′ cuando el jordano Amer Jamous hizo una brutal entrada sobre Jorge Carrascal, de Colombia. Allí el partido ya iba 2-0 a favor de los cafeteros, y el árbitro central del partido no dudó en expulsar a Jamous.

A violência de Carrascal agora sentida na pele. Jogador sofreu falta duríssima de Jamous, da Jordânia. pic.twitter.com/u7YIdqerjW — Chato Palestra (@chatopalestra) June 8, 2026

Adicional, Néstor Lorenzo tuvo que dar un parte a la prensa sobre Luis Díaz. Uno de los comunicadores le indagó al seleccionador nacional sobre el guajiro, a quien se le vio golpeado en algunos tramos del juego.

“Está bien. Nos asustamos con un par de caídas que tuvo, sobre todo porque la cancha también estaba como dura, resbalosa, y tuvimos precaución. Pero está bien, gracias a Dios”, fueron las palabras de Lorenzo.