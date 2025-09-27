Deportes
James Rodríguez se queda sin técnico: Club León anunció la salida de Eduardo Berizzo
Club León oficializó la salida de Eduardo Berizzo, dejando a James Rodríguez sin técnico.
El Club León confirmó la salida de Eduardo Berizzo como director técnico luego de una campaña marcada por altibajos. La decisión, tomada de mutuo acuerdo entre el estratega y la directiva, cierra un ciclo en el que los resultados no acompañaron al equipo, pese a contar con figuras como James Rodríguez en su plantilla.
En un comunicado, el club destacó la actitud del entrenador argentino, resaltando que presentó su renuncia en un gesto considerado honorable. La institución subrayó la integridad y los valores deportivos de Berizzo, además de agradecer al cuerpo técnico que lo acompañó en su etapa.
COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/0i7t5y90nm— Club León (@clubleonfc) September 27, 2025
En desarrollo...