James Rodríguez se queda sin técnico: Club León anunció la salida de Eduardo Berizzo

Club León oficializó la salida de Eduardo Berizzo, dejando a James Rodríguez sin técnico.

Redacción Deportes
27 de septiembre de 2025, 8:00 p. m.
James Rodríguez, volante de Club León
Eduardo Berizzo renunció al banquillo de León y el equipo de James Rodríguez busca reemplazo. | Foto: Getty Images

El Club León confirmó la salida de Eduardo Berizzo como director técnico luego de una campaña marcada por altibajos. La decisión, tomada de mutuo acuerdo entre el estratega y la directiva, cierra un ciclo en el que los resultados no acompañaron al equipo, pese a contar con figuras como James Rodríguez en su plantilla.

En un comunicado, el club destacó la actitud del entrenador argentino, resaltando que presentó su renuncia en un gesto considerado honorable. La institución subrayó la integridad y los valores deportivos de Berizzo, además de agradecer al cuerpo técnico que lo acompañó en su etapa.

En desarrollo...

