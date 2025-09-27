Le sacan problema ‘irreparable’ a Jhon Arias en Wolves: su técnico lo dijo sin rodeos

Jhon Arias se encuentra en un periodo de adaptación al balompié de Europa, luego de lo que fue ser figura en Sudamérica.

Múltiples diferencias hay entre un balompié y el otro. Existen otras dinámicas que obligan a sacar lo mejor de sí de los colombianos que vayan allí.

El exjugador de Fluminense ansiaba con ir a la Premier League. Allí va partido a partido un mejor nivel, pero su técnico ha dado un veredicto de algo que es ‘irreparable’.

Vítor Pereira (izq) técnico de Wolverhampton, habló de la estatura de Jhon Arias. | Foto: Getty Images

Al parecer, la estatura es algo que le podría costar al colombiano para tener mejores rendimientos en Wolves.

En unas declaraciones recientes, Vitor Pereira lo exaltó, a la par de que dejó en el aire ese asterisco al prototipo físico de Arias.

“Me gusta mucho la calidad de [Jhon] Arias. Creo que es un jugador muy talentoso. No es el más alto, pero sí muy fuerte", apuntó.

En vísperas de un nuevo partido de Premier League -ante Tottenham Hotspur- este sábado, el estratega le auguró a su dirigido un juego destacado.

“Sin duda, puede ayudarnos mucho con su calidad y experiencia, porque en nuestro equipo también necesitamos jugadores con esa experiencia. Ojalá pueda demostrarlo el sábado”, señaló.

El duelo tendrá lugar en la tarde de este sábado, 27 de septiembre, desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

No asegura titularidades

Una de las primeras tareas que tiene Jhon para demostrarse que está por completo consolidado en Inglaterra es ser titular.

Hasta el momento su participación oscila entre ser inicialista, entrar desde el banco o no sumar minutos.

Jhon Arias, jugador de Wolves en Inglaterra | Foto: Foto tomada de @Wolves

Para Pereira debe ser muy alto el nivel de quien juegue para que le sea asegurado el lugar, de lo contrario hay “una plantilla muy grande ahora mismo y sabemos que todos pueden jugar. Todos están aquí para ayudar”.

En la misma ruta, hizo un llamado de atención a todos sus jugadores para que se mantuvieran alerta si querían ser parte del once inicial.

“Así que, por ahora, no sabemos exactamente quién va a jugar, y creo que eso es bueno, simplemente para mantenerlos alerta y darles la sensación de que tienen que hacer todo lo posible para jugar”, le avisó a Arias y compañía.

“Lo más importante es que todos estén en forma, todos listos para ayudar, y luego, decida lo que decida el entrenador, será positivo”, terminó sin dar pistas de su nómina para este sábado.

Arias pone a pensar a su DT

El martes pasado, el colombiano fue titular en la victoria de su equipo sobre Everton por la tercera ronda de la Copa de la Liga en Inglaterra.

El triunfo 2-0 de los Wolves tuvo al jugador cafetero como protagonista en la primera anotación, culminada por su compañero Marshall Munetsi al minuto 29.

Con actitud insistente en ataque, el delantero presionó a un rival para forzar el despeje de un cabezazo que llevaba dirección de gol.

Jhon Arias fue partícipe del primer gol de Wolves vs. Everton, por Copa de la Liga de Inglaterra | Foto: @sporttvportugal y Getty Images

Aunque la jugada no terminó en tanto propio, el rebote dejó el balón servido para que Arias conectara una volea en el aire.

Si bien el gol fue firmado por otro, los aplausos se los llevó Jhon, rodeado de compañeros que celebraron su intervención clave.