Hace pocas semanas que Jhon Arias llegó a cumplir su sueño de jugar en Europa, y ya lo quieren de regreso a Brasil.

No precisamente es el club del que salió ídolo quien lo busca, sino en esta oportunidad es un rival directo del Fluminense.

Se trata nada más, ni nada menos de Flamengo, el otro onceno poderoso de Río de Janeiro, quien le augura malos resultados a Arias en Wolves de Inglaterra.

Jhon Arias, colombiano al servicio de Wolverhampton. | Foto: Getty Images

Sí, entender el contexto de la situación parece ser algo complejo, pero el periodista, Paulo Brito, lo explicó de manera detallada en su cuenta de X.

“El plan secreto de Flamengo para tener a Jhon Arias en 2026″, fue como llamó a la información revelada.

Según esta, de manera cautelosa se ha presentado un tipo de movimiento silencioso entre el Mengao para hacerse con Arias.

“Podría ser el blanco de una conspiración inesperada. Mientras la afición del Fluminense aún lamenta la marcha de su número 21, en el silencio de los aficionados rojinegros, crece la idea de ver al colombiano jugar con el club de Gávea en 2026″, apunta.

Al parecer, Fla envía malas vibras a Jhon para que este no termine por consolidarse en Wolves. Sin dudar de su capacidad, pues lo que creen es que el conjunto inglés no le dará garantías para destacar como en Brasil.

Ante un presente desafortunado en suelo inglés, es cuando aparecería el rojinegro para proponerle volver al país de donde salió como ídolo de Fluminense.

“Asesores cercanos a la directiva del Flamengo impulsan el proyecto, convencidos de que Arias tendrá dificultades para brillar en Inglaterra, no por falta de talento, sino por el contexto”, es como lo explica Brito.

Flamengo celebra en el Mundial de Clubes 2025. | Foto: AP

“En opinión del Flamengo, este ‘escenario desolador’ podría abrir la puerta perfecta para un traspaso a mediados del próximo año, si el colombiano tiene dificultades en su aventura europea”, añaden.

Realmente, que Arias no tenga un buen desempeño en Wolves es lo que menos se espera, pero de darse, otros se aprovecharían del infortunio del jugador de Selección Colombia.

Apuesta total por triunfar en Europa

Si hay un jugador que ha demostrado crecimiento constante de su carrera profesional es Jhon Arias.

En poco tiempo pasó de clubes colombianos, a no desaprovechar la opción en un gigante y llegar a transformarse en ídolo en Brasil.

"Mi mayor sueño es disputar un Mundial con la Selección, mi mayor anhelo es estar en un Mundial con Colombia y hacer una gran participación y tenemos totales condiciones de hacer un gran Mundial": Jhon Arias, jugador de Wolverhampton. #WinNoticias 🟡⚫🇨🇴 pic.twitter.com/yKEZPIXaHn — Win Sports (@WinSportsTV) August 28, 2025

Durante una reciente charla con Win Sports, confesó: “Mi camino ha sido difícil, vengo de una región con pocas oportunidades y todo lo he logrado a pulso”.

“Hoy cada reconocimiento es un orgullo para mí, mi familia y quienes me apoyaron y creyeron en mí”, dice tras una carrera deportiva donde ha ido cumpliendo metas.

Hoy día, estando ya en la mejor liga del mundo, no quiere que su paso sea corto, por lo que se proyecta a futuro junto a su círculo cercano.