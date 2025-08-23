Jhon Arias no ve una en Wolverhampton: su técnico tomó tajante decisión en juego ante Bournemouth

Este sábado, 23 de agosto, por la segunda fecha de la Premier League 2025-2026, el Wolverhampton de Jhon Arias visitó al Bournemouth en el Vitality Stadium. No fue un buen partido ni para el colombiano ni para sus compañeros.

Al final, Bournemouth ganó 1-0 con gol de Marcus Tavernier, recién arrancando el partido (4′). Jhon Arias fue titular por primera vez en Premier League con los Wolves, pues en la primera fecha ante Manchester City arrancó como suplente e ingresó a los 73′.

La realidad es que, hasta ahora, ni Jhon ni Wolverhampton ven una en Premier League. Ya acumulan dos derrotas en dos fechas, y aunque el colombiano se mostró asociativo y con ganas este sábado, no hubo efectividad.

El técnico de los Wolves, Vítor Pereira, tuvo que tomar medidas. A los 56′, recién arrancando el segundo tiempo, sacó a Jhon Arias para darle ingreso a Santiago Bueno en busca de la remontada. Sin embargo, no llegó.

Jhon Arias en el Bournemouth vs. Wolverhampton por la segunda fecha de la Premier League 2025-2026. | Foto: AFC Bournemouth via Getty Images

Jhon Arias llegó entre bombos y platillos a Wolverhampton en este mercado de verano. Dejó atrás el Fluminense brasilero, donde es ídolo y fue protagonista en el terreno de juego, para dar inicio a la aventura en Europa por primera vez en su carrera.

No obstante, Jhon Arias aún no se consolida del todo en el Wolves que dirige Pereira. Primero fue suplente y este sábado salió sustituido. Se espera que, con el pasar de las semanas, el atacante de la Selección Colombia vaya adaptándose aún más a lo que quiere su entrenador, para que empiece a ser protagonista.

Por otro lado, el que sigue sin sumar minutos es el defensor colombiano Yerson Mosquera, quien también presta sus servicios al Wolverhampton. Estuvo en el banco de suplentes, pero no fue tenido en cuenta por su entrenador.

En Bournemouth no milita ningún cafetero, al menos hasta hace un par de días, cuando Luis Sinisterra fue anunciado como nuevo refuerzo de Cruzeiro.

Así las cosas, Wolverhampton se estanca en el puesto 19 con ninguna unidad, es decir, está en puestos de descenso y el peligro empieza a ser inminente. La obligación que tienen es levantar cabeza, sí o sí.

Bournemouth llega al noveno lugar con tres puntos. Dejó atrás su debut en Premier, cuando le hizo partido a Liverpool en Anfield, pero los Reds liquidaron sobre el final.

Bournemouth logró su primera victoria en la Premier League 2025-2026. | Foto: Getty Images