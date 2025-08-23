Chasco del Manchester City ante Tottenham sacude la Premier League: así va la tabla de posiciones

Duro revés para Manchester City en su intento por recuperar la corona inglesa: en el primer partido de la temporada 2025-2026 en casa, este sábado 23 de agosto, perdió 2-0 frente al Tottenham. El juego fue válido por la segunda fecha de la Premier League, y revivieron los fantasmas del pasado.

Tras la goleada 4-0 en su visita al Wolverhampton, por la primera jornada, y en el primer partido de la temporada en el Etihad Stadium, el City repitió los errores de la temporada pasada: escasa pegada ofensiva y errores atrás que cuestan goles.

Así ocurrió en la primera parte, donde tras una primera media hora bastante pobre de juego y la salida por lesión del lateral Rayan Aït-Nouri, uno de los fichajes del verano, los Spurs aprovecharon dos errores de la defensa local para colocarse por delante en el marcador.

Primero fue el brasileño Richarlison, que superó por velocidad a los defensores locales, y su centro fue rematado a la red por Brennan Johnson (minuto 35).

El portero James Trafford, que volvió a ser titular en detrimento del brasileño Ederson, hipotecó las chances de su equipo justo antes del descanso, cuando los Spurs recuperaron la pelota tras una mala salida y el portugués Joao Palhinha anotó el segundo gol (45+2).

La entrada en la segunda parte de hombres como Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden o Rodri no cambió la dinámica del partido, con un City dominador, pero sin llevar peligro ante la portería del italiano Guglielmo Vicario.

Al contrario que al City, todo sonríe por ahora al Tottenham del técnico danés Thomas Frank, que tras debutar hace una semana en el campeonato con una clara victoria ante el Burnley (3-0), suma un segundo triunfo que le coloca en la primera plaza de la clasificación provisional.

Sacudón a Pep Guardiola y los suyos, pero con miras a mejorar más temprano que tarde. En su próximo partido, Manchester City visitará a Brighton por la tercera fecha de la Premier League. La pelota rodará el domingo 31 de agosto en el Brighton Stadium.

Por su parte, Tottenham hará de local contra Bournemouth en la siguiente jornada. Será el sábado 30 de agosto, con los spurs como locales y con el sueño de seguir sumando puntos para pelear en la parte alta de la Premier League.

Tottenham, líder parcial tras sorprender al City en Manchester. | Foto: Getty Images

Tabla de posiciones en Premier League

Si bien apenas comienza la temporada, y seguramente todo va a cambiar, la Premier League se sacude. Tottenham pasa a ser líder parcial del acumulado con seis puntos, al menos hasta que jueguen los otros equipos que tienen tres unidades.