Se supo el nuevo destino de Luis Sinisterra: continuidad en Selección Colombia sería un misterio

Luis Sinisterra es uno de los colombianos que presta sus servicios a la Premier League inglesa. En el último año, se venía desempeñando como jugador del Bournemouth inglés, pero parece que su próximo destino estaría lejos de allí.

Desde hace un par de días atrás, a Sinisterra lo están vinculando con Cruzeiro de Brasil. Parece que las horas pasaron y el negocio tomó fuerza, pues este jueves 14 de agosto afirman que el movimiento va por buen camino.

“Principio de acuerdo entre Bournemouth y Cruzeiro para la transferencia de Luis Sinisterra (26). Ahora, los clubes trabajan en definir los detalles finales para autorizar el viaje del colombiano”, contó el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X. Además, aclara: “De concretarse, la operación sería un préstamo con opción de compra“.

🚨 Principio de acuerdo entre #Bournemouth y #Cruzeiro para la transferencia de Luis Sinisterra (26). Ahora, los clubes trabajan en definir los detalles finales para autorizar el viaje del colombiano 🇨🇴



👀 De concretarse, la operación sería un préstamo con opción de compra

Sinisterra es desequilibrio por las bandas y sus buenas actuaciones lo han hecho un nombre conocido en Inglaterra. No obstante, las lesiones lo marginaron en el último año (2024-2025) por lo que un nuevo aire sería positivo para él.

De hecho, esas mismas molestias físicas terminaron siendo un problema para el atacante, ya que quedó fuera de un par de llamados en la Selección Colombia en el último tiempo.

Luis Sinisterra (der.) con los colores del Bournemouth. | Foto: Getty Images

¿Luis Sinisterra tendría lugar en Selección Colombia jugando en Cruzeiro?

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, tiene un par de nombres de confianza en todas sus convocatorias. Es bastante común ver a James Rodríguez, Luis Díaz, Camilo Vargas y otro par más. Sinisterra se venía ganando un lugar en ese grupo.

Reiterando, fueron las lesiones las que sacaron a Luis de los recientes llamados. Incluso, la última vez que ganó la Selección Colombia, en octubre de 2024, Sinisterra se reportó con gol. Fue ante Chile, por eliminatorias en Barranquilla, y el atacante del Bournemouth puso la cereza del pastel, el 4-0 definitivo al 90+3′.

La última convocatoria de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo fue en mayo de este 2025, para la doble fecha clasificatoria ante Perú y Argentina. En aquella oportunidad, el estratega llamó a Jhon Arias y Richard Ríos, quienes por aquel entonces jugaban en la liga de Brasil.

Además, el técnico argentino también ha tenido en cuenta nombres como Santiago Arias y Johan Carbonero, que prestan sus servicios a equipos del Brasileirao. En ese sentido, dependerá del desempeño de Luis Siniterra en Cruizeiro, en caso de concretarse, para conocer si vuelve a la Selección Colombia.

Yaser Asprilla (izquierda) Luis Sinisterra (centro) y Santiago Arias (derecha) con la Selección Colombia. | Foto: AP