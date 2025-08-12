Jugador colombiano dejaría Inglaterra por Brasil: sus lesiones agilizarían “negocio confidencial”

Hay varios nombres de confianza que tiene Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Uno de ellos es Luis Sinisterra, atacante de 26 años que actualmente presta sus servicios al Bournemouth de la Premier League.

No obstante, las lesiones no han dejado que Luis muestre todo su potencial para el equipo inglés. De hecho, ha quedado marginado de algunos llamados a Selección Colombia, justamente, por las molestias físicas que lo aquejan a veces.

Luis Sinisterra, jugador de la Selección Colombia que presta sus servicios al Bournemouth inglés. | Foto: CameraSport via Getty Images

La expectativa estaba puesta en que Sinisterra pudiera brillar con Bournemouth en el curso 2025-2026. Sin embargo, desde Brasil reportan que un club dos veces campeón de Copa Libertadores, en ese país, estaría interesado en sus servicios.

Luis Sinisterra dejaría Bournemouth y llegaría a Cruzeiro

Fue Globo Esporte quien reveló una presunta negociación entre Cruzeiro y Bournemouth para que el elenco brasileño se quede con los servicios de Luis Sinisterra. La publicación fue hecha en la mañana de este martes, 12 de agosto, y ha generado todo tipo de reacciones.

“El Cruzeiro negocia actualmente con el Bournemouth de Inglaterra el fichaje del delantero Luis Sinisterra. El colombiano de 26 años juega en la banda, una zona que Leonardo Jardim considera la más deficiente del equipo”, arrancó afirmando el medio referenciado.

Luego, añadió: “Las conversaciones han estado en curso desde finales del mes pasado, y el nombre del colombiano ha surgido como una opción para el club a través del departamento de ojeadores. El contrato de Luís Sinisterra en Inglaterra vence en junio de 2028, y los detalles aún se están negociando.”

Según Transfermarkt, Luis Sinisterra está valorado en 15 millones de euros. Resta esperar cuál sería la negociación entre clubes por su traspaso, pero la expectativa está puesta allí. El destino de Luis estaría en Sudamérica.

Además de Bournemouth, Sinisterra también jugó en otro equipo inglés, bastante conocido: Leeds United. Allí llegó luego de su paso por el Feyenoord holandés, y antes había sido figura en Once Caldas de Colombia.

“Cruzeiro está tratando las conversaciones con absoluta confidencialidad, pero el entendimiento es que Sinisterra, además de tener características que faltan en la plantilla actual -como la facilidad en situaciones de uno contra uno- también encaja en el estilo de juego que ha adoptado Leonardo Jardim, con transiciones rápidas”, aclaró Globo Esporte.

Ubican a Luis Sinisterra en Cruzeiro de Brasil. | Foto: Getty Images