Figura de Selección Colombia padece lesión a meses del Mundial 2026: esta es la gravedad

Una nueva recaída lo pone en apuros para ser llamado en la lista final de Néstor Lorenzo. Hay alarmas encendidas en la Tricolor.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 2:16 p. m.
Lesión de Luis Sinisterra lo complica para ir al Mundial 2026. Sus lesiones; el gran lío. | Foto: Getty Images / Captura TV Globo

Si hay un jugador que no tenga la fortuna con las lesiones; ese es Luis Sinisterra. El atacante militante en Cruzeiro, de Brasil, no ha logrado estabilidad en el último tiempo de su carrera profesional.

Es más, este permanecía en Europa, y justo esas constantes recaídas en su estado físico fueron las que lo terminaron sacando de allí para terminar llegando a Brasil, donde está desde hace poco.

Luis Sinisterra, jugador de Cruzeiro | Foto: @gustavomjpeg / Cruzeiro

Con este onceno azul del Brasileirao se ha visto ir y venir entre la titularidad, suplencia, lesiones, temas personales, entre otras cuestiones. Durante el fin de semana pasado su entrenador lo puso como titular, pero nada más pudo jugar 30 minutos.

Ante Corinthians, Sinisterra y los suyos se jugaban la semifinal de la Copa de Brasil, pero este solo pudo aportar en la primera parte en la eliminación posterior a través de los tiros del punto penal (Global 2-2 / penales 5-4).

Contexto: Crystal Palace pierde a Daniel Muñoz: técnico explicó la verdad de su lesión y tiempo fuera de las canchas

“Lesión en el muslo”

Esa es la palabra más temida y que más se repite en el último tiempo para la carrera de Sinisterra, quien en esta oportunidad tuvo que salir, nuevamente, por un malestar de este tipo.

Cuando corría el minuto 30 de la primera mitad, el ingreso de los servicios médicos fue necesario para revisarle una de sus piernas. Allí se determinó que lo mejor era su salida del campo, en busca de no agravar lo que ya estaba sintiendo.

De momento no se ha sabido cuál es la gravedad de la complicación que tiene Lucho, sin embargo, que se vuelva a presentar este tipo de complicaciones para el posible citado de Selección Colombia lo pone en situación compleja para ir al Mundial 2026.

Néstor Lorenzo lo ha tenido en procesos de eliminatorias, amistosos y demás. Si corriera con la suerte de la salud estaría casi seguro que sería llamado, pero esos líos médicos es lo que lo ‘tacha’ para tener mayor regularidad en la Tricolor.

A la deriva en Brasil

Como si fuera poco, y después de lo que fue la eliminación de Copa de Brasil, Cruzeiro tomó la categórica decisión de despedir al entrenador que le estaba dando confianza a Sinisterra.

En un comunicado divulgado por medio de X, el cuadro de Belo Horizonte informó: “Cruzeiro anuncia que el técnico Leonardo Jardim no continuará como entrenador del equipo en la temporada 2026″.

Contexto: Néstor Lorenzo reveló por qué la Selección Colombia no gana títulos: expuso dos razones

“Junto a Jardim, también abandonan el club los asistentes José Barros, Antonio Vieira y Diogo Días”, amplió de la decisión.

“Agradecemos la dedicación, el compromiso y el profesionalismo demostrados a lo largo del año. Les deseamos mucho éxito en sus futuras carreras”, completaron con los acostumbrados mensajes de cordialidad.

