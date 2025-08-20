Suscribirse

Deportes

Jugador de Selección Colombia deja la élite europea por Sudamérica: negocio causa revuelo

Se trata de un atacante cafetero, llamado por Lorenzo a la Selección Colombia, que deja la Premier League por el Brasileirao.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 5:01 p. m.
Imagen de la Selección Colombia de mayores.
Imagen de la Selección Colombia de mayores. | Foto: Getty Images

Los rumores llegaron a su fin y ya se conoce el nuevo destino de Luis Sinisterra, atacante de la Selección Colombia que deja atrás la élite europea y llega a un reconocido club sudamericano.

Sinisterra se venía desempeñando en el Bournemouth de la Premier League, pero ahora jugará en Cruzeiro de Brasil. El futbolista de 26 años, llamado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, ya dio sus primeras palabras como nuevo jugador del raposa.

Estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo como Cruzeiro. Gracias a los fanáticos por el recibimiento, estoy muy feliz y espero que tengamos muchas alegrías juntos”, arrancó diciéndole Sinisterra a la prensa brasileña.

Sobre la parte física, dijo: “Me siento bien. He venido entrenando con mi equipo, obviamente falta un poco de ritmo de competencia, pero voy a estar listo para competir lo más pronto posible”.

Luis se ganó un lugar en el fútbol de Inglaterra, pero las lesiones le impidieron brillar de la manera esperada en Bournemouth. De hecho, se perdió gran parte de la temporada 2024-2025 debido a las molestias físicas, mismas que lo terminaron alejando de un par de llamados en Selección Colombia.

“Espero estar dispuesto al técnico lo más pronto posible y que podamos celebrar mucho juntos (...) el profe me habló, me explicó un poco del proyecto. Tiene muchas ganas de ganar cosas grandes aquí y por eso decidí venir a Cruzeiro”, afirmó Sinisterra sobre su nuevo entrenador en el elenco brasileño, Leonardo Jardim.

Luis Sinisterra, jugador de la Selección Colombia que presta sus servicios al Bournemouth inglés.
Luis Sinisterra, jugador de la Selección Colombia que presta sus servicios al Bournemouth inglés. | Foto: CameraSport via Getty Images

En principio, según reveló el periodista Julián Capera, quien constantemente da información sobre el mercado de pases, Luis Sinisterra llega a Cruzeiro cedido por un año desde Bournemouth. Eso quiere decir que el atacante cafetero estaría al servicio del raposa hasta junio de 2026.

Con base a la información del portal Transfermark, web especializada en los valores del mundo fútbol, Sinisterra tiene un valor en el mercado de 15 millones de euros. Sin embargo, en junio de 2022, cuando jugaba en Feyenoord, alcanzó los 22 millones de euros.

Contexto: Botan exclusiva de Selección Colombia que lo cambia todo: confirmación sería en noviembre

Además de Bournemouth y Feyenoord, Sinisterra también jugó en Europa para el Leeds. Antes de dar el salto al viejo continente, el atacante prestó sus servicios al Once Caldas de Manizales.

Resta esperar cómo avanza el tema y si Luis debutará pronto en Cruzeiro. Espera retomar ritmo y tener un lugar en Selección Colombia, más con miras al desarrollo de la Copa Mundial United 2026.

Luis Sinisterra, jugador de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.
Luis Sinisterra con los colores de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Sinisterra fue una de las figuras en el último triunfo de la Selección Colombia en un partido oficial. El mismo fue para octubre de 2024, cuando goleó a Chile por 4-0 en Barranquilla, por eliminatorias, y Luis se reportó con gol.

Luis SinisterraBournemouthPremier LeagueBrasilcruzeiroSelección Colombia

