Botan exclusiva de Selección Colombia que lo cambia todo: confirmación sería en noviembre

De cara al Mundial United 2026, ya se hacen anuncios que llaman poderosamente la atención para el cuadro de Néstor Lorenzo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 4:50 p. m.
BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2025/06/10: James Rodriguez of Colombia seen in action during the match between Argentina and Colombia as part of 2026 FIFA World Cup Qualifiers at Mas Monumental Stadium. Final score: Argentina 1 - 1 Colombia. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
James Rodríguez defendiendo los colores de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Colombia tendrá nueva camiseta antes del cierre del 2025.

Esperando que se logre el cometido de la clasificación en las eliminatorias, durante las últimas horas se supo el anuncio que caería en noviembre próximo.

De acuerdo al medio especializado, Footy Headlines: “Se filtraron los colores del uniforme local de Colombia para el Mundial 2026″.

Selección Colombia tendría renovado tono para su nueva camiseta de cara al Mundial 2025
Selección Colombia tendría renovado tono para su nueva camiseta de cara al Mundial 2025 | Foto: Captura de Footy Headlines

Confiando por completo en que la Tricolor irá a la cita orbital, la marca patrocinadora (Adidas) lanzará la prenda deportiva antes de la competición.

Según el portal citado, habrá cambios fuertes en las tonalidades que se vienen usando para las prendas que utiliza la Selección Colombia.

Del “color principal”, el portal web suelta que “la camiseta de fútbol local Adidas Colombia 2026 será principalmente ‘Amarillo impacto’”.

Contexto: Luis Díaz lo reveló: así está el camerino de Colombia para clasificar al Mundial 2026

Sobre los complementos y detalles suman: “Es probable que el rojo y el azul aparezcan como colores secundarios, ya que se han utilizado tradicionalmente en los uniformes locales de Colombia”.

Y para terminar, dan una fecha tentativa de salida a la venta: “La camiseta local Adidas Colombia 2026 se lanzará en noviembre de 2025″.

Para hacerse una idea más clara de cuáles serían los nuevos tonos que tendría la prenda, basta con ver la camiseta de la campaña pasada del Al-Nassr, de Arabia Saudita.

El club árabe, del que hacía parte Jhon Jader Durán, tenía el ‘Amarillo impacto’, que ahora portaría la Tricolor.

El colombiano lleva varios partidos en un pésimo nivel.
Jhon Durán en su paso por Al Nassr de Arabia Saudita. | Foto: Getty Images

Resta saber más allá de esto, cómo será el complemento del uniforme que tendrá el equipo nacional, pues se puede complementar con pantaloneta azul y medias rojas o completamente blanco.

Además de eso, tampoco se conoce, hasta la fecha, el valor que tendrá la prenda para la venta al público. Eso se definirá una vez se haga el anuncio oficial en noviembre.

Dicha cuestión de la camiseta solo pone a palpitar más a los aficionados con la cita orbital, a la que hasta ahora Colombia no garantiza su tiquete.

Contexto: No es el titular de Lorenzo y llegó con doblete a su nuevo club: DT lo llenó de elogios

A falta de dos jornadas, el cuadro cafetero tiene 22 puntos, con lo que se ubica en la sexta casilla.

De lograr tan solo un punto en lo que le resta de camino, podrá celebrar estar entre los seis que van directo al Mundial United 2026.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Colombia vs. Bolivia

  • 4 de septiembre
  • Fecha 17
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Estadio Metropolitano de Barranquilla

Venezuela vs. Colombia

  • 9 de septiembre
  • Fecha 18
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Estadio Monumental de Maturín

Díaz con la ilusión intacta de ir al Mundial

En una charla reciente con ESPN, el atacante mostró su anhelo de ir a la Copa Mundo.

“Solo con pensarlo ya te llena de mucha expectativa. Algo que jamás has vivido”, apuntó.

“Cuando un compañero te explica o ya lo ha vivido, te da esos tips de cómo es el Mundial, de lo que vive, el ambiente. Es increíble y estoy ilusionado de jugarlo”, extendió Lucho.

Luis Diaz from Colombia stands before the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Colombia at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina, on June 10, 2025. (Photo by Matias Baglietto/NurPhoto via Getty Images)
Luis Díaz, delantero de Bayern Múnich y la Selección Colombia | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Estamos a esto de clasificar. Sé que lo vamos a conseguir”, dijo esperanzado de los juegos con Bolivia y Venezuela.

“Tenemos la posibilidad de jugar dos partidos con nuestra selección. Estamos a un punto de lograrlo”, sumó por la misma vía.

“Podemos dar de qué hablar, pero siempre con los pies sobre la tierra”, terminó sobre la clasificación y participación del Mundial.

