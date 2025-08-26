Jhon Arias destaca con Wolverhampton, pero prensa inglesa le bajó la caña: esto dicen

Este martes, 26 de agosto de 2025, Jhon Arias sumó otra titularidad en Wolverhampton. El colombiano jugó los 90′ en el partido ante West Ham, por la segunda ronda de la EFL Cup, y participó activamente en el triunfo de su equipo 3-2.

Se trató de un compromiso bastante emocionante, de principio a fin. Los Wolves empezaron ganando con gol de Rodrigo Gomes a los 43′, West Ham le remontó 2-1 gracias a Tomáš Souček (50′) y Lucas Paquetá (63′), pero Wolverhampton no quería otra derrota y terminó dándole la vuelta con doblete de Jørgen Strand Larsen (82′ y 84′).

La prensa deportiva internacional, en su mayoría, valora positivamente lo hecho por Jhon Arias en el partido. Sin embargo, en Inglaterra el panorama cambia y no están del todo conformes con el cafetero.

Se trata del medio partidario de los Wolves, Molineux, quienes constantemente califican a sus jugadores después de los partidos. A pesar de que Arias jugó todo el tiempo, y participó activamente en el ataque, no lo puntuaron con más de seis puntos.

“Arias presionó bien y se mostró peligroso en algunos instantes. También demostró buen físico. Sin embargo, le facilitó a Kyle Walker-Peters el pase a Soucek para el empate del West Ham”, afirmó Molineux.

Wolverhampton celebrando el triunfo ante West Ham por la EFL Cup. | Foto: Wolves via Getty Images

La calificación más baja fue para Hwang Hee-chan (4): “Nombrado capitán por una noche, el partido fue una gran oportunidad para Hwang. Los balones que le enviaban no encajaban bien y hubo algunos pases desperdiciados. Lanzó su penalti al poste, y fue una noche para olvidar para el surcoreano. Fue sustituido por Sasa Kalajdzic”.

El número más alto se lo llevaron João Gomes, Jackson Tchatchoua y Jorgen Strand Larsen. Los tres fueron calificados con 8/10 y, de manera llamativa, todos ingresaron desde el banco de suplentes.

Se trata de un respiro para Jhon Arias y sus compañeros en Wolverhampton. El arranque en Premier League ha sido muy complejo para ellos, debutando en la temporada liguera con goleada en contra ante Manchester City (0-4) y, por la segunda fecha, caída a domicilio contra Bournemouth (1-0).

Jhon había sumado minutos ante Manchester City, entrando desde el banco, y contra Bournemouth como titular. Así las cosas, este martes, acumuló su segunda ocasión consecutiva arrancando como inicialista.

Arias figura como el fichaje más importante de Wolverhampton para este curso 2025-2026. De a poco parece acomodarse en el esquema de Vítor Pereira, y espera seguir por el mismo camino.

Vitor Pereira, entrenador de los Wolves. | Foto: Getty Images