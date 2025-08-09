Jhon Arias tira magia en su primera titularidad con Wolverhampton: ‘jugadota’ quedó en video

Jhon Arias tuvo su primer partido como titular en Wolverhampton este sábado, en el amistoso frente a Celta de Vigo (0-1), disputado en el Molineux Stadium.

El colombiano jugó 65 minutos y dejó algunos destellos de magia que hicieron levantar de sus asientos a los hinchas del equipo inglés.

El resultado fue una derrota que deja sabor agridulce a pocos días del arranque de la Premier League. El único gol del partido fue obra de Pablo Durán, quien burló a la defensa de los Wolves sobre los 59 minutos.

Yerson Mosquera, el otro colombiano que juega para Wolverhampton, ingresó a los últimos 10 minutos y no tuvo mayor influencia en el juego.

Jhon Arias en el amistoso de Wolverhampton vs. Celta de Vigo en el Molineaux Stadium | Foto: Getty Images via AFP

Cerca del segundo gol

Jhon Arias le ha dado un tinte distinto al esquema de los Wolves y se proyecta como titular para el debut en Premier League, programado para el próximo sábado 16 de agosto, cuando recibirán al Manchester City de Pep Guardiola.

Aunque esta vez no pudo marcar, estuvo muy cerca con una jugada de su marca registrada. Arias recibió la pelota dentro del área y se perfiló para rematar de zurda, pero lo que hizo fue recortar hacia dentro. Con ese regate dejó en el suelo a un defensor y consiguió liberar espacio para sacar el remate.

Al colombiano le faltó un poco más de ubicación para mandar la pelota al fondo de la red, pues el arquero Ionut Radu estaba parado justo en el lugar al que fue dirigido el disparo.

Cabe recordar que Jhon Arias ya había marcado en el amistoso de la semana pasada frente a Girona en territorio español y este fue su estreno ante la afición de los Wolves, que aplaudió su capacidad para eludir rivales y asociarse con los compañeros.

“Justo antes del cuarto de hora, Fer López realizó una gran carrera por el corazón del mediocampo y la defensa del Celta. Contra su exequipo, el delantero cedió un pase a otro fichaje del verano, Jhon Arias, quien tocó el balón dentro del área para crear espacio antes de disparar con fuerza a la portería visitante”, describió la web oficial de Wolverhampton.

Jhon Arias 🇨🇴 with the best opportunity for Wolves in the first half. Really great little dribble in the box to beat his defender but shoots it right at the Celta Viga Keeper… adapting well to the speed of the game 👏 pic.twitter.com/wQzhv8uLET — Gabriel (@GespinaVelosa) August 9, 2025

Jhon Arias calienta motores

Por ahora las sensaciones con Jhon Arias son positivas, más allá de que solo ha enfrentado a rivales españoles y todavía le falta medirse ante la exigencia de la Premier.

Lo cierto es que el colombiano tiene a los hinchas de Wolves a su favor, recibiendo ovaciones y aplausos cada vez que toca el balón con ese número 10 en la espalda.

La gran prueba será en la fecha uno del campeonato local, enfrentando a uno de los máximos favoritos al título. Varios colombianos ya saben lo que es marcarle al Manchester City y Arias no quiere ser la excepción.