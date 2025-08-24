Prensa inglesa muestra inconformidad con Jhon Arias en Wolverhampton: así reaccionan

Wolverhampton no levanta cabeza luego de dos fechas en la Premier League 2025-2026. El pasado sábado, 23 de agosto, los Wolves visitaron a Bournemouth en el Vitality Stadium y salieron derrotados por 1-0 con gol de Marcus Tavernier.

Es la segunda derrota del Wolverhampton, pues para la primera fecha cayó en casa ante Manchester City (0-4). Aunque la Premier League apenas arranca, la preocupación empieza a ser inminente.

Para los Wolves juega el colombiano Jhon Arias, fichaje estelar del equipo en este mercado de verano. El jugador cafetero sumó su primera titularidad, en Premier League, ante Bournemouth. Sin embargo, no terminó siendo determinante y los sustituyeron en el segundo tiempo.

Jhon Arias, colombiano al servicio de Wolverhampton. | Foto: Getty Images

Prensa inglesa califica a Jhon Arias tras el Wolverhampton vs. Bournemouth

Así las cosas, el medio Molineux News, partidario de Wolverhampton y que constantemente actualiza sobe el equipo, calificó la actuación de Jhon Arias en la derrota de los Wolves ante Bournemouth.

Le pusieron un 6/10 a Jhon. Afirman que fue discreto, pero valoraron la intención del colombiano por revertir la situación. En realidad, esa calificación fue la más común para toda la plantilla.

“En su debut en la Premier League, Arias fue quizás más discreto de lo que hubiera deseado la afición. Algo que destacó fue su increíble ritmo de trabajo y su deseo de meterse en tacleadas y bloqueos. Fue la víctima de la roja a Toti, sustituyendo a Santi Bueno", escribió el medio referenciado sobre Jhon Arias.

A quien mejor valoraron fue a Jackson Tchatchoua, quien entró desde el banco, en el primer tiempo (35′) por Ki-Jana Hoever. A él le dieron una puntuación de 8/10.

“Debutando antes de lo previsto, Tchatchoua se mostró sumamente prometedor. Se mostró agresivo en ataque, corriendo con gran velocidad y potencia, y pareció dinamizar el ataque de los Wolves desde su entrada en la primera mitad”, apuntó Molineux News.

Y sentenciaron: "Estuvo igualmente emocionante en la defensa, siguiendo a Semenyo a lo largo del campo y deslizándose en el último momento para evitar un gol seguro".

En la otra cara de la moneda, quien menos tuvo calificación fue Toti Gomes. A él le pusieron un 3/10, alegando su expulsión en los 49′ del segundo tiempo.

“Toti vio una tarjeta amarilla en el minuto 9 sin motivo justificado. La siguiente vez que el capitán de los Wolves hizo algo destacable fue recibir la roja directa por derribar a Evanilson mientras se dirigía hacia la portería. No es lo que uno quiere ver del líder del equipo”, explicaron sobe la puntuación.