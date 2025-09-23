Magistral volea de Jhon Arias acabó en gol de Wolves: así fue cómo le pegó en el aire

Poco a poco, Jhon Arias se va acoplando en el fútbol de Inglaterra, luego de su paso de Fluminense a Wolverhampton.

En los minutos que ha tenido en campo ha demostrado que su periodo de adaptación mejora a la par del tiempo en campo.

Durante este martes, 23 de septiembre, por ejemplo, fue titular en la victoria de los suyos ante Everton por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Fue un 2-0 para los lobos, que tuvo al colombiano como gran protagonista en la primera anotación, obra final de su compañero, Marshall Munetsi (29′).

Siendo insistente al ataque se le vio al delantero colombiano, quien apuró a un defensa para despejar un cabezazo que tenía destino de arco.

Si bien no se dio la anotación, el rebote dejó un balón elevado que luego aprovechó Arias para empalmar de volea en el aire.

Fue un vistoso golpe del balón de parte de Arias, que hizo ir con mano cambiada al arquero de Everton.

Por la complejidad para retener el balón, el rebote quedó servido para que el anotador pusiera el 1-0 parcial antes del descanso.

Aunque quien anotó fue otro, los honores se los llevó Jhon. Sus compañeros se abalanzaron sobre él para felicitarlo por lo hecho en la jugada.

80 minutos para Arias

Una participación alta en el juego de copa tuvo el extremo surgido en Patriotas Boyacá.

Tan solo le faltaron 10 minutos para el Arias jugase todo el partido. Sin embargo, mientras estuvo presente fue un destacado total de Wolves.

Con estadísticas en mano se pudo evidenciar que fue un juego más que correcto de parte del nacido en Quibdó, Chocó.

Jhon Arias enfrentando a Jack Grealish en Inglaterra | Foto: Getty Images

Estadísticas de Arias vs. Everton:

51 acciones con el balón.

Un tiro a portería.

88% de precisión de pase (28/32).

Tres oportunidades creadas (1ª para el equipo).

dos centros exitosos (1º del equipo).

100% de precisión en el regate (3/3).

siete duelos ganados en tierra.

Tres quites de pelota.

Una vez dejado atrás el reto de mitad de semana, ahora Wolves y Arias deberán preocuparse por lo que será la nueva jornada de Premier League.

En busca de salir del penoso último lugar de la tabla de posiciones, el conjunto naranja visita el próximo sábado, 27 de septiembre, a Tottenham Hotspur.

Dicho juego, en el que puede darse una nueva titularidad de Jhon, se llevará a cabo desde las 2:00 p. m. (hora Colombia).

Sueña en grande

Alrededor de la Selección Colombia se ha posado un discurso fuerte sobre la posibilidad de ser campeones del mundo en el 2026.

Después de la clasificación, mucho se ha comentado al respecto. Jhon Arias fue uno de los que hace poco mencionó ello en una entrevista con ESPN.

Jhon Arias sobre los objetivos con la Selección Colombia



🎙️: "Tenemos con qué soñar y con qué visualizarnos SIENDO CAMPEONES DEL MUNDO. Debemos tener esta mentalidad".



Opina #BalónDividido



▶️ Súmate a BALÓN DIVIDIDO en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5GJQQHPLDp — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 22, 2025

“Tenemos que soñar y visualizarnos con ser campeones, si no tenemos en la mente que podemos ser campeones, claramente no lo vamos a lograr”, aseguró llenando de ilusión al país