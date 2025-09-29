Este lunes 29 de septiembre, Club León de México presentó a su nuevo director técnico, Ignacio Ambriz. El entrenador habló en rueda de prensa y uno de los primeros temas que le tocaron fue el del colombiano James David Rodríguez.

Ignacio Ambriz dijo que el exjugador del Real Madrid de España y del Bayern Múnich de Alemania lo ha sorprendido. Además, señaló que el 10 quiere ser campeón y que solo se trata de integrarlo al proyecto deportivo.

“James me ha sorprendido. Fue con el que más me extendí en la plática. Tiene ilusión, quiere ser campeón. Yo le comenté que iba a disfrutar jugando al futbol. No se trata de si yo puedo con él o no; se trata de integrarlo al proyecto, porque primero es un ser humano al que hay que saber llegarle”, manifestó, sin rodeos.

Por lo que dijo el nuevo director técnico de Club León, James Rodríguez tendría asegurada la titularidad en la Liga MX. Con el paso de los partidos, esto se irá comprobando.

James Rodríguez con su equipo de México. | Foto: Captura a la cuenta de X de Club León

Ignacio Ambriz también habló de cómo encontró el vestuario de la ‘fiera’. No se guardó absolutamente nada para decir que el plantel perdió confianza por el momento que se atraviesa.

“El equipo perdió confianza, pareciera que no tenían actitud. Siempre he creído que cuando las cosas no están bien no puedes individualizar, debes ver el colectivo. La gran mayoría me dice que hay unión, y eso es positivo. Ahora tenemos que recuperar la confianza”, aseguró.

Luego, el entrenador se dirigió a la afición de Club León y señaló que va a haber felicidad. La afición espera que la institución logre pelear el título de la Liga MX, cosa que no será sencilla.

“Tengo la fortuna de conocer a todos ustedes y de saber a dónde llego. Me dicen que es mi casa, no tanto así, pero sí me siento cobijado. No he tenido contacto con la afición, pero sé que también va a estar contenta. El contento soy yo”, expresó.

Además del estratega, Jesús Martínez, presidente de Club León, también habló. “Es difícil cortar procesos, pero siempre que se corta uno viene otro nuevo. No dudamos en llamar a Nacho porque ya sabemos cómo trabaja, cómo se maneja y qué estilo tiene. Eso nos dio seguridad”, comentó.