Definido el nuevo técnico de James Rodríguez: confirman el nombre elegido por Club León

James Rodríguez se despidió de Eduardo Berizzo y está a pocas horas de conocer a su nuevo entrenador en Club León.

La dirigencia del conjunto esmeralda se movió rápidamente para salir del mal momento y eligió a un hombre de la casa para tomar las riendas del proyecto.

Se trata de Ignacio Ambriz Espinoza, más conocido como Nacho Ambriz, exjugador y técnico que supo ser campeón de la Liga MX con el Club León en el año 2020.

Ambriz es uno de los técnicos más queridos por la afición esmeralda y volvería después de casi un año sin dirigir.

He aquí el nuevo domador de La Fiera Leonesa…

Ignacio “Nacho” Ambriz Espinoza…

Entra en funciones a partir de este martes 30 de septiembre. pic.twitter.com/6s3itvner0 — Tito Manriquez (@tito_manriquez) September 29, 2025

Nacho Ambriz vuelve a León

Su último equipo como entrenador fue Santos Laguna, al que dirigió hasta noviembre de 2024 tras una floja actuación en el torneo apertura.

En su hoja de vida también tiene la Copa México que ganó con Necaxa en 2018 y la Concacaf Champions League que dejó en las vitrinas del Club América en la temporada 2015/16.

Ambriz ha sido técnico de nuevo equipos en el fútbol mexicano, entre ellos el Club León, Puebla, San Luis, Chivas de Guadalajara, Querétaro, América, Necaxa, Toluca y Santos Laguna.

Fuera del país también ha dirigido. En el año 2021 tuvo un corto paso por España en el banquillo del Huesca.

Su larga trayectoria en la Liga MX es la principal carta de presentación para este segundo ciclo como técnico de León, al que tratará de sacar de la mala racha que atraviesan en el apertura.

El conjunto esmeralda marcha en el puesto 11 de la tabla y todavía tiene opciones matemáticas de meterse a los playoffs. Lo que necesita es volver a ganar y reconciliarse con una hinchada que mostró su molestia en los últimos partidos.

Quedará por ver si Nacho Ambriz le da el espaldarazo de confianza a James Rodríguez como lo solía hacer Berizzo o cambia el esquema ofensivo.

Lo cierto es que el volante cucuteño solo tiene contrato hasta diciembre de este año y difícilmente se quedará por los costos del salario que recibe cada mes.

James Rodríguez y el panameño, Jose Rodríguez tuvieron más de una charla en el Juárez vs. Club León | Foto: Getty Images

Prensa mexicana lo confirma

“He aquí el nuevo domador de La Fiera Leonesa. Ignacio “Nacho” Ambriz Espinoza entra en funciones a partir de este martes 30 de septiembre“, indicó el periodista Tito Manriquez.

Julio Salcedo, reportero de TV Azteca, corroboró la información y aseguró que todo está encaminado al anuncio oficial en las próximas horas.

“Nacho Ambriz la opción más cercana del León. Falta la firma. Traerá el cuerpo técnico que tuvo en León. Dirigiría ya ante Toluca y llega con hambre de revancha”, escribió en redes sociales.

El próximo partido de James Rodríguez y compañía será el sábado, 4 de octubre, enfrentando al vigente campeón en el Estadio León de Guanajuato.

Dicho compromiso está programado para las 8:00 de la noche y podría marcar la bienvenida a Nacho Ambriz en condición de local.