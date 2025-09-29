Captan video de James Rodríguez junto a su nuevo técnico: cámara se le infiltró a Club León

Ahora sí es un hecho. James Rodríguez tiene nuevo técnico y ya compartió sus primeros minutos junto a él en la sede deportiva de Club León.

Ignacio Ambriz regresa al conjunto esmeralda como reemplazo de Eduardo Berizzo y lo primero que hizo fue hablar con el capitán.

James le dio la bienvenida en el entrenamiento matutino y aprovechó para darle una vuelta por las instalaciones, aunque el DT las conoce de sobra tras su paso entre 2019 y 2021.

Nacho Ambriz ya sabe lo que es ser campeón con la camiseta de Club León. En 2020, cuando el mundo apenas estaba saliendo de la pandemia, levantó la Liga MX y quedó para siempre en el recuerdo de la hinchada.

El año pasado estuvo dirigiendo a Santos Laguna, pero no obtuvo buenos resultados y se quedó sin equipo.

¿Recuerdan aquellas charlas individuales de Nacho Ambriz cuando llegó por primera vez a @clubleonfc ?

*Ahora después de saludar a Barreiro, Oscar Jiménez, ha llegado @jamesdrodriguez a conocer al nuevo DT#ElGuardián @somos_FOX pic.twitter.com/7ItZLHwBjc — Paco Montes (@PacoMontesLA) September 29, 2025

Según la prensa mexicana, es habitual que Ambriz se acerque a los referentes de la plantilla y tenga conversaciones privadas sobre el trabajo.

James Rodríguez, en calidad de capitán, no fue la excepción. Ambos compartieron conceptos y están listos para conocerse dentro del campo de juego.

A pesar de la derrota contra Juárez el viernes pasado, James fue el mejor de la cancha y volvió a dar signos de recuperación tras el desgaste con el que llegó de la doble fecha de eliminatorias.

El problema es que el funcionamiento del equipo no ayuda y ahora mismo están fuera de puestos de clasificación a la liguilla.

Esa es la principal tarea para Nacho Ambriz: explotar las cualidades de James Rodríguez y cosechar triunfos que les permitan ilusionar a la afición.

Inicia la era de Nacho Ambriz

Aunque todavía falta el comunicado oficial de Club León para darlo por hecho, el trabajo de Nacho Ambriz como nuevo técnico ya arrancó.

Esta misma tarde estará conociendo al plantel en la sede de entrenamiento y su debut en este segundo ciclo será el sábado, en condición de local, recibiendo a Toluca.

Nacho no solo habló con James Rodríguez, sino que también desfiló por las instalaciones del equipo acompañado por el también colombiano Stiven Barreiro.

La relación cercana con los jugadores será la base fundamental para obtener resultados inmediatos. Luego de eso tratará de aplicar su idea de juego y poner a rodar este nuevo proyecto.

Lo cierto es que la contratación de Nacho Ambriz es un golpe de opinión por parte de la dirigencia, que quiere recuperar el cariño de la hinchada y convencerlos de que quieren volver a pelear por los títulos.

Nacho Ambriz, nuevo técnico de Club León | Foto: Getty Images

Tres meses con James

James tiene tres meses por delante para compartir con Ambriz, pues su contrato termina en diciembre y ahora mismo no hay señales de una renovación.

El colombiano está abierto a escuchar ofertas, aunque no se cierra a un cambio de aires. El problema es que cobra uno de los sueldos más altos de la Liga MX y en el segundo semestre no han llenado el estadio como sucedía a principios de este año.