Suscribirse

Deportes

James Rodríguez se pronunció sobre el patadón y le mandó mensaje a Jefferson Lerma: esto dijo

El volante cucuteño terminó en el suelo durante un entrenamiento de la Selección Colombia en Texas, previo al amistoso del próximo sábado contra México.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

8 de octubre de 2025, 7:26 p. m.
James Rodríguez habló del patadón que tenía asustado a todo el país
James Rodríguez habló del patadón que tenía asustado a todo el país | Foto: Getty Images // Gol Caracol

James Rodríguez está en perfectas condiciones, luego del video que encendió alarmas en la Selección Colombia por un patadón de Jefferson Lerma que dejó al capitán tirado en el piso.

Durante uno de los entrenamientos de la Tricolor en Texas, los jugadores se encontraban realizando un rondo cuando Lerma se pasó de revoluciones y golpeó a James en su pierna izquierda.

Contexto: Néstor Lorenzo se acordó de Juan Guillermo Cuadrado y dejó todo claro: ¿Volverá a Selección Colombia?

El 10 cayó al piso y obligó a la reacción del cuerpo médico, que se le acercó para atenderlo.

James Rodríguez pudo continuar el entrenamiento con el resto de sus compañeros, sin embargo, dejó en alerta a todos los hinchas de la Selección Colombia que quieren verlo este sábado en el amistoso frente a México en el AT&T Stadium.

James Rodríguez se lo toma a risa

Lejos de enojarse por la patada de Jefferson Lerma, algo que es normal en el roce de los entrenamientos, James se lo tomó con gracia y le dedicó un mensaje al jugador del Crystal Palace.

“Gracias por la caricia, Lermoso”, escribió el capitán en un comentario de Instagram.

La reacción de James recibió una ola de likes en cuestión de minutos, como consecuencia del video que se hizo viral en todas las redes sociales.

Lo positivo es que el capitán está en óptimas condiciones físicas y solo sufrió un susto por la intensidad con la que se toman estos entrenamientos.

James Rodríguez estará disponible para el partido del sábado contra México, el primer amistoso después de haber conseguido la clasificación al Mundial 2026.

En su propia cuenta de Instagram, el volante cucuteño publicó una galería de fotos del entrenamiento en Texas y animó a los hinchas de la Tricolor.

“Preparándonos para lo mejor”, indicó el 10 junto a una bandera de Colombia y el emoji de un rayo.

James Rodríguez le comentó a Jefferson Lerma en redes sociales
James Rodríguez le comentó a Jefferson Lerma en redes sociales | Foto: Captura Instagram

¿Cuando juega Colombia vs. México?

La Selección Colombia disputará su primer amistoso de esta doble fecha el próximo sábado, 11 de octubre, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El pitazo inicial está programado para las 8:00 de la noche y será transmitido en la señal abierta de Caracol TV y RCN.

Tres días después estará enfrentando a Canadá, otro de los anfitriones del Mundial, pero en el Estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Los amistosos de noviembre también están definidos: primero se enfrentarán a Nueva Zelanda y luego se verán las caras ante Nigeria.

En 2026 habrá oportunidad de disputar cuatro amistosos más antes del Mundial. La primera fecha FIFA está presupuestada para el mes de marzo y la otra en las semanas previas al debut en la cita orbital, es decir, a princios de junio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karol G será la artista principal de la pasarela de Victoria’s Secret: cuándo y dónde ver el show

2. “Habrá más capturas”, el director de la Policía advirtió que avanzan en la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3. ¿Por qué el presidente Petro será investigado por gastos en su campaña a la consulta del Pacto Histórico?

4. James Rodríguez se pronunció sobre el patadón y le mandó mensaje a Jefferson Lerma: esto dijo

5. Fiscalía pide cárcel para Misael Cadavid y dos personas más por hechos de corrupción en la administración de Daniel Quintero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

James RodríguezJefferson LermaSelección ColombiaMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.