James Rodríguez está en perfectas condiciones, luego del video que encendió alarmas en la Selección Colombia por un patadón de Jefferson Lerma que dejó al capitán tirado en el piso.

Durante uno de los entrenamientos de la Tricolor en Texas, los jugadores se encontraban realizando un rondo cuando Lerma se pasó de revoluciones y golpeó a James en su pierna izquierda.

El 10 cayó al piso y obligó a la reacción del cuerpo médico, que se le acercó para atenderlo.

James Rodríguez pudo continuar el entrenamiento con el resto de sus compañeros, sin embargo, dejó en alerta a todos los hinchas de la Selección Colombia que quieren verlo este sábado en el amistoso frente a México en el AT&T Stadium.

James Rodríguez encendió las alarmas en el entrenamiento de la Selección Colombia 🇨🇴, tras sufrir un pisotón accidental de Jefferson Lerma.



El '10' tuvo que ser atendido por el cuerpo médico.

James Rodríguez se lo toma a risa

Lejos de enojarse por la patada de Jefferson Lerma, algo que es normal en el roce de los entrenamientos, James se lo tomó con gracia y le dedicó un mensaje al jugador del Crystal Palace.

“Gracias por la caricia, Lermoso”, escribió el capitán en un comentario de Instagram.

La reacción de James recibió una ola de likes en cuestión de minutos, como consecuencia del video que se hizo viral en todas las redes sociales.

Lo positivo es que el capitán está en óptimas condiciones físicas y solo sufrió un susto por la intensidad con la que se toman estos entrenamientos.

James Rodríguez estará disponible para el partido del sábado contra México, el primer amistoso después de haber conseguido la clasificación al Mundial 2026.

En su propia cuenta de Instagram, el volante cucuteño publicó una galería de fotos del entrenamiento en Texas y animó a los hinchas de la Tricolor.

“Preparándonos para lo mejor”, indicó el 10 junto a una bandera de Colombia y el emoji de un rayo.

James Rodríguez le comentó a Jefferson Lerma en redes sociales | Foto: Captura Instagram

¿Cuando juega Colombia vs. México?

La Selección Colombia disputará su primer amistoso de esta doble fecha el próximo sábado, 11 de octubre, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El pitazo inicial está programado para las 8:00 de la noche y será transmitido en la señal abierta de Caracol TV y RCN.

Tres días después estará enfrentando a Canadá, otro de los anfitriones del Mundial, pero en el Estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Los amistosos de noviembre también están definidos: primero se enfrentarán a Nueva Zelanda y luego se verán las caras ante Nigeria.