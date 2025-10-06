Néstor Lorenzo se acordó de Juan Guillermo Cuadrado y dejó todo claro: ¿Volverá a Selección Colombia?

Dos veces mundialista con Selección Colombia, y referente absoluto de La Tricolor en los últimos años, Juan Guillermo Cuadrado siempre es tema de conversación entre la prensa y los aficionados: ¿Volverá al combinado nacional alguna vez?

Cuadrado no fue incluido en la última convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante México y Canadá en octubre de este 2025. El entrenador de La Tricolor, Néstor Lorenzo, se acordó del polifacético jugador y dijo por qué él, y otros nombres, quedaron fuera.

“Dentro de lo que fue el espectro de las listas y en el proceso de nuestros jugadores de Selección Colombia hay algunos que cambiaron de club, que se están consolidando, y lo que queremos es que los que vengan tengan la oportunidad en las mejores condiciones”, arrancó afirmando Lorenzo en diálogo con Gol Caracol.

Fue justo ahí cuando se acordó de Juan Guillermo: “Así hay muchos de los históricos como Cuadrado; como Mina; también está ‘Carlitos’ Cuesta, quien tiene un problema muscular; (Luis) Sinisterra está con lesiones que lo están relegando; Carrascal (Jorge) viene jugando con mucho dolor, infiltrado y preferí que no hiciera parte de este microciclo”.

Con base a la declaración de Néstor Lorenzo, todo apunta a que las puertas de la Selección Colombia no están cerradas para Juan Guillermo Cuadrado. ¿Lo tendrá en cuenta para los dos amistosos de noviembre ante Nueva Zelanda y Nigeria? Las próximas semanas serán clave en cuanto al tema.

Actualmente, con 37 años, Cuadrado presta sus servicios al Pisa de la Serie A italiana. El futbolista cafetero se mantiene en la élite europea tras varios años en equipos como Chelsea, Juventus, Fiorentina y otro par más.

Juan Guillermo Cuadrado con los colores del Pisa de Italia. | Foto: Getty Images

El contrato de Juan Guillermo Cuadrado en Pisa va hasta junio de 2026, y viene siendo tenido en cuenta por su entrenador, Alberto Gilardino, así sea como revulsivo desde el banco de suplentes.

Más de Selección Colombia: Yerry Mina quedó fuera de convocatoria

Originalmente, Yerry Mina integraba la lista de 25 llamados por Néstor Lorenzo a los amistosos de octubre. Sin embargo, el defensor colombiano, amigo de Cuadrado y también jugador en la Serie A (Cagliari), salió con molestias en el último partido ante Udinese. Su lugar en La Tricolor lo ocupó Willer Ditta.

Yerry Mina, defensor frecuentemente llamado a Selección Colombia. | Foto: AP