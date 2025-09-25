Suscribirse

Deportes

Polémica expulsión de Juan Guillermo Cuadrado perjudicó a Pisa: la razón de su insólita roja

En Italia señalan al cafetero, quien dejó a su equipo con 10 hombres y quedaron eliminados de Copa Italia.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 2:46 a. m.
Expulsión de Juan Cuadrado en Copa Italia.
Expulsión de Juan Cuadrado en Copa Italia. | Foto: Getty Images

Juan Guillermo Cuadrado se lleva los ojos de la prensa y los aficionados, este jueves 25 de septiembre, luego de ver una insólita expulsión en el partido de su equipo, Pisa, ante Torino. El duelo correspondió a la segunda ronda de la Copa Italia.

Corría el minuto 61′ de partido, Torino ganaba 1-0 y el balón estaba en movimiento. En ese momento, el árbitro central del compromiso detuvo las acciones y le mostró una roja a Juan Guillermo Cuadrado. ¿La razón? Presuntamente, un excesivo reclamo del colombiano.

Al cafetero se le veía la inconformidad en su rostro, y no es para menos. Siendo titular, y una de las piezas clave de Pisa, que buscaba clasificar a octavos de final, dejó a su equipo con 10 y a la escuadra la fue imposible remontar el marcador.

Así las cosas, con un hombre menos, Pisa cayó ante Torino en su visita al estadio Olímpico de esa ciudad. Ahora, Torino se enfrentará con Roma por los octavos de final de la Copa Italia. De hecho, hubo una buena noticia para Colombia en el juego.

El delantero cafetero, Duván Zapata, estuvo en el banco de suplentes de Torino y se estima que pueda volver a retomar ritmo poco a poco. Aunque este jueves no jugó, que aparezca como uno de los emergentes ya es ganancia, pues duró varios meses fuera de las canchas tras una grave lesión de rodilla.

Ya sin Copa Italia en medio, Pisa y Juan Cuadrado se preparan para recibir a Fiorentina, el próximo domingo 28 de septiembre, por la quinta fecha de la Serie A. Por su parte, Torino prepara su visita al Parma, el 29 de septiembre, por la misma jornada de la competencia liguera.

Turín vs. Pisa por la Copa Italia 2025.
Turín vs. Pisa por la Copa Italia 2025. | Foto: Getty Images

Datos generales del Torino vs. Pisa por Copa Italia

  • Marcador final: Torino 1 - 0 Pisa
  • Goles: Cesare Casadei (9′)
  • Fecha: 25 de septiembre de 2025
  • Competencia: segunda ronda Copa Italia
  • Expulsados: Pisa - Juan Cuadrado (62′)
  • Alineaciones:

Torino: Alberto Paleari; Ali Dembélé, Ardian Ismajli, Saúl Coco; Marcus Holmgren, Adrien Tamèze, Cesare Casadei, Niels Nkounkou; Cyril Ngonge, Alieu Njie; Che Adams. DT: Marco Baroni.

Pisa: Simone Scuffet; Simone Canestrelli, Raúl Albiol, Jeremy Kandje Mbambi; Juan Guillermo Cuadrado, Malthe Højholt, İsak Vural, Samuele Angori, Lorran Lucas, Gabriele Piccinini; Henrik Meister. DT: Alberto Gilardino.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Polémica expulsión de Juan Guillermo Cuadrado perjudicó a Pisa: la razón de su insólita roja

2. Pareja del fallecido B King está oficialmente desaparecida; Fiscalía de México se pronunció

3. Magistral golazo de Estudiantes en Copa Libertadores: video de la acción ante Flamengo

4. Trump lanza dura advertencia a Maduro: “Téngase por avisado, lo haremos volar por los aires”

5. Referente de Santa Fe lanzó mensaje tras la salida de Jorge Bava: un ídolo le respondió

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Guillermo CuadradoPISATorinoItaliacopa italia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.