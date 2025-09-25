Polémica expulsión de Juan Guillermo Cuadrado perjudicó a Pisa: la razón de su insólita roja

Juan Guillermo Cuadrado se lleva los ojos de la prensa y los aficionados, este jueves 25 de septiembre, luego de ver una insólita expulsión en el partido de su equipo, Pisa, ante Torino. El duelo correspondió a la segunda ronda de la Copa Italia.

Corría el minuto 61′ de partido, Torino ganaba 1-0 y el balón estaba en movimiento. En ese momento, el árbitro central del compromiso detuvo las acciones y le mostró una roja a Juan Guillermo Cuadrado. ¿La razón? Presuntamente, un excesivo reclamo del colombiano.

Al cafetero se le veía la inconformidad en su rostro, y no es para menos. Siendo titular, y una de las piezas clave de Pisa, que buscaba clasificar a octavos de final, dejó a su equipo con 10 y a la escuadra la fue imposible remontar el marcador.

¡EXPULSADO JUAN GUILLERMO CUADRADO!



El colombiano recibió la tarjeta roja por protestar y dejó a Pisa con uno menos.



#CopaItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/ryNakmBDDC — DSPORTS (@DSports) September 25, 2025

Así las cosas, con un hombre menos, Pisa cayó ante Torino en su visita al estadio Olímpico de esa ciudad. Ahora, Torino se enfrentará con Roma por los octavos de final de la Copa Italia. De hecho, hubo una buena noticia para Colombia en el juego.

El delantero cafetero, Duván Zapata, estuvo en el banco de suplentes de Torino y se estima que pueda volver a retomar ritmo poco a poco. Aunque este jueves no jugó, que aparezca como uno de los emergentes ya es ganancia, pues duró varios meses fuera de las canchas tras una grave lesión de rodilla.

Ya sin Copa Italia en medio, Pisa y Juan Cuadrado se preparan para recibir a Fiorentina, el próximo domingo 28 de septiembre, por la quinta fecha de la Serie A. Por su parte, Torino prepara su visita al Parma, el 29 de septiembre, por la misma jornada de la competencia liguera.

Turín vs. Pisa por la Copa Italia 2025. | Foto: Getty Images

Datos generales del Torino vs. Pisa por Copa Italia

Marcador final : Torino 1 - 0 Pisa

: Torino 1 - 0 Pisa Goles : Cesare Casadei (9′)

: Cesare Casadei (9′) Fecha : 25 de septiembre de 2025

: 25 de septiembre de 2025 Competencia : segunda ronda Copa Italia

: segunda ronda Copa Italia Expulsados : Pisa - Juan Cuadrado (62′)

: Pisa - Juan Cuadrado (62′) Alineaciones:

Torino: Alberto Paleari; Ali Dembélé, Ardian Ismajli, Saúl Coco; Marcus Holmgren, Adrien Tamèze, Cesare Casadei, Niels Nkounkou; Cyril Ngonge, Alieu Njie; Che Adams. DT: Marco Baroni.