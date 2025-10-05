Convocado de Selección Colombia salió lesionado: es fijo de Néstor Lorenzo y pasó en Europa

Yerry Mina, uno de los llamados por Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia en octubre de este 2025, salió lesionado en un partido de Cagliari ante Udinese, por la sexta fecha de la Serie A.

Fue este domingo, 5 de octubre de 2025, que se dio la lesión. Corría el minuto 16 de partido, cuando Yerry interceptó un ataque de Udinese y quiso salir jugando con sus compañeros de Cagliari. Al momento de tocar la pelota, Mina sintió una molestia; acto seguido, se tiró al suelo.

El árbitro del partido detuvo las acciones al ver al colombiano con molestias en el césped. Mina se tocaba su pierna derecha, con gestos de dolor, mientras sus compañeros lo rodeaban para preguntarle qué había pasado.

A Fabio Pisacane, entrenador de Cagliari, no le quedó más remedio que sustituir a Yerry Mina y darle ingreso a Michel Adopo. Aunque el defensor cafetero se retiró caminando y por sus propios medios, enciende alarmas en Selección Colombia.

Preocupación en Selección Colombia: Yerry Mina salió lesionado con Cagliari en Italia. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Néstor Lorenzo, pendiente de la lesión de Yerry Mina

Esta situación enciende alarmas automáticas en Selección Colombia. Mina integra la lista de 25 convocados por Néstor Lorenzo para los partidos amistosos ante México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre).

Las próximas horas serán clave en cuanto al tema, pues si Lorenzo le debe encontrar un reemplazo a Mina debe ser muy pronto. Esto porque la misma FCF informa que los citados deben presentarse a Plano (Texas) a más tardar el próximo martes 7 de octubre.

¿Lorenzo desconvocará a Yerry Mina tras su lesión en Cagliari? Horas clave. | Foto: Getty Images

Mientras tanto, desde Italia reaccionan a la lesión de Mina. Aún no hay un diagnóstico oficial para su molestia, pero los medios que siguen de cerca la Serie A no dejan pasar por alto la situación del colombiano.

“Alrededor del minuto 18 del primer tiempo, durante una jugada defensiva del Cagliari , Mina se desplomó al suelo, mostrando evidentes signos de dolor. La afición contuvo la respiración al ver al potente defensa colombiano tocarse la pantorrilla derecha. El personal médico no tardó en entrar al campo para evaluar el estado del jugador”, reseñó Chiamarsi Bomber.

Mina despertó curiosa reacción por su convocatoria a Selección Colombia

Yerry Mina es constante llamado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, pero su aparición en la convocatoria casi siempre divide opiniones. Uno de los que reaccionó a su más reciente inclusión en la lista fue el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez.