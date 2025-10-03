Suscribirse

La reacción de Carlos Antonio Vélez a la convocatoria de Yerry Mina que se hizo viral: esto dijo

Con un particular mensaje, Vélez se refirió a la inclusión del defensor en la lista de 25 llamados por Lorenzo a Selección Colombia.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

4 de octubre de 2025, 12:00 a. m.
Reacción de Carlos Antonio Vélez al llamado de Yerry Mina a Selección Colombia.
Reacción de Carlos Antonio Vélez al llamado de Yerry Mina a Selección Colombia. | Foto: Izq: Getty Images / Der: canal de YouTube - Carlos Antonio Vélez (video: #15 ENVIVO Jugaremos contra los suplentes | Carlos Antonio Vélez |‪ #palabrasmayores+)

A la lista de convocados de la Selección Colombia, para los amistosos de otubre ante México (11 de otubre) y Canadá (14 de octubre), llegó la reacción del reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez.

Por medio de su canal de YouTube, en el espacio Palabras Mayores+, Vélez reaccionó a los 25 futbolistas que quedarán bajo las órdenes de Néstor Lorenzo para los juegos preparatorios.

Cuando el comunicador estaba dando su opinión al respecto, llegó el momento de leer el nombre de Yerry Mina. Su reacción fue rápidamente viral: “El inefable Yerry Mina... qué amor, ¿no?”.

Respecto a los nombres en general, dijo: “Ya por lo menos hay caras nuevas, pero el tema no es las caras nuevas, el tema es que los pongan. Que los llamen y los podamos ver, como vimos a Suárez en su momento”.

Y agregó: “Lástima, eso sí, que México nos traiga un equipo C y D; sí, porque dicen eso: como hay tantas bajas en el A, y yo no sé por qué no llevan cantidad de jugadores del B... parece que no les alcanza con los del B para tapar el hueco de ausentes del equipo A”.

Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano
Carlos Antonio Vélez, sincero a la última convocatoria de Yerry Mina a Selección Colombia. | Foto: Captura YouTube Win Sports
Contexto: Apuntan al motivo del borrón de Dayro Moreno en Selección y señalan a Lorenzo: “No me fastidien”

Más sobre la convocatoria de Selección Colombia

En el mismo comunicado donde la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 25 llamados, señalaron que desde el 4 hasta el 7 de octubre irán llegando los futbolistas citados por Lorenzo.

El estratega argentino hizo un llamado entre nuevas caras y los ya conocidos. Desde la vieja guardia, como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, hasta apuestas como Kevin Serna.

El mediocampista colombiano #10, James Rodríguez, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia, el 4 de septiembre de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP)
James Rodríguez, volante y capitán de Selección Colombia. | Foto: AFP

La posible titular de Lorenzo es un misterio, pero se espera que ante México y Canadá, dos de los tres países anfitriones en United 2026, el técnico le de ruedo a nombres que pueden aportar en la cita orbital.

Lista de convocados, tomada de la web oficial de la Federación Colombiana de Fútbol:

  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. James Rodríguez – Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  12. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  24. Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

