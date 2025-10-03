La reacción de Carlos Antonio Vélez a la convocatoria de Yerry Mina que se hizo viral: esto dijo

A la lista de convocados de la Selección Colombia, para los amistosos de otubre ante México (11 de otubre) y Canadá (14 de octubre), llegó la reacción del reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez.

Por medio de su canal de YouTube, en el espacio Palabras Mayores+, Vélez reaccionó a los 25 futbolistas que quedarán bajo las órdenes de Néstor Lorenzo para los juegos preparatorios.

Cuando el comunicador estaba dando su opinión al respecto, llegó el momento de leer el nombre de Yerry Mina. Su reacción fue rápidamente viral: “El inefable Yerry Mina... qué amor, ¿no?”.

Respecto a los nombres en general, dijo: “Ya por lo menos hay caras nuevas, pero el tema no es las caras nuevas, el tema es que los pongan. Que los llamen y los podamos ver, como vimos a Suárez en su momento”.

Y agregó: “Lástima, eso sí, que México nos traiga un equipo C y D; sí, porque dicen eso: como hay tantas bajas en el A, y yo no sé por qué no llevan cantidad de jugadores del B... parece que no les alcanza con los del B para tapar el hueco de ausentes del equipo A”.

Carlos Antonio Vélez, sincero a la última convocatoria de Yerry Mina a Selección Colombia. | Foto: Captura YouTube Win Sports

Más sobre la convocatoria de Selección Colombia

En el mismo comunicado donde la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de 25 llamados, señalaron que desde el 4 hasta el 7 de octubre irán llegando los futbolistas citados por Lorenzo.

El estratega argentino hizo un llamado entre nuevas caras y los ya conocidos. Desde la vieja guardia, como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina, hasta apuestas como Kevin Serna.

James Rodríguez, volante y capitán de Selección Colombia. | Foto: AFP

La posible titular de Lorenzo es un misterio, pero se espera que ante México y Canadá, dos de los tres países anfitriones en United 2026, el técnico le de ruedo a nombres que pueden aportar en la cita orbital.

Lista de convocados, tomada de la web oficial de la Federación Colombiana de Fútbol: