Prensa mexicana reaccionó a la convocatoria de Colombia para el amistoso: recio titular

México se prepara para enfrentar a Colombia en el próximo amistoso de la doble fecha de octubre, organizadas por la FIFA.

Este viernes, la Federación Colombiana de Fútbol sacó la lista de citados, lo que repercutió de inmediato en la prensa mexicana, que reaccionó de manera recia.

“Colombia va con todo para enfrentar a México y Canadá”, fue como tituló Fox Sports el listado de la Tricolor.

📰 Colombia va con todo para enfrentar a México y Canadá https://t.co/FacCWBBNzf. Entérate de más: ⬇️ — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 3, 2025

Adicional a esto, no pudieron ocultar la presencia de las más grandes figuras del elenco cafetero: “James Rodríguez y Luis Díaz encabezan la lista”.

A su vez, mencionan al atacante de moda para el equipo nacional, quien viene en racha de goles tanto en el país, como en el club.

“Los delanteros Luis Díaz y Luis Suárez, junto al creativo James Rodríguez encabezan la nómina de Colombia para los amistosos de este mes en Estados Unidos contra las selecciones de México y Canadá, que forman parte de su preparación para el Mundial de 2026, informó este viernes la Federación Colombiana de Futbol (FCF)“, agregan.

“Díaz es pieza fundamental en el Bayern Múnich, mientras que Suárez vive un buen momento con el Sporting de Lisboa”, recuerdan.

“La semana pasada fue el autor del gol que aseguró los tres puntos frente al Estoril (0-1) en la Liga de Portugal, así como del tanto de penalti en la Champions League en la derrota frente al Napoli (1-2)”, les reconocen a los de mejor nivel.

Kevin Serna, de Fluminense, pudo obtener el premio a su consistencia en Brasil. | Foto: Getty Images

Finalmente, destacaron la citación por primera vez de Kevin Serna, quien viene teniendo grandes presentaciones en Brasil.

“Es la gran novedad del llamado, del Fluminense, quien por primera vez vestirá la camiseta de la selección colombiana en la categoría absoluta”, acaba el medio de suelo manito.

Lorenzo renovó la convocatoria

Un Luis Díaz adaptado al estilo del club bávaro Bayern Múnich lidera la convocatoria de Colombia para enfrentar a México y Canadá, los primeros amistosos de preparación para el Mundial de 2026.

En su primera temporada en el equipo alemán, tras salir del Liverpool, el extremo engranó con sus nuevos compañeros Harry Kane y Michael Olise en la delantera.

Su aclimatación es clave para la que será su primera Copa del Mundo en Norteamérica 2026. En nueve partidos tiene cuatro goles y tres asistencias.

Selección Colombia tendrá amistosos antes del fin del 2025 | Foto: Getty Images

Díaz, de 28 años, encabeza la convocatoria presentada este viernes por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para medirse con dos de los anfitriones del Mundial, junto a Estados Unidos: México el 11 de octubre y Canadá el 14.

Para los duelos amistosos, que se jugarán en las ciudades estadounidenses de Arlington y Harrison, respectivamente, también fue llamado el “10” James Rodríguez, que se prepara para disputar su tercer Mundial.

Una de las mayores ausencias es la del portero titular Camilo Vargas, sin que se conozcan los detalles de la baja.

Tampoco estarán el mediocampista John Arias ni el centrodelantero principal Jhon Córdoba. El veterano Dayro Moreno, la mayor novedad de la última convocatoria, quedó igualmente fuera.

Los cambios más destacados son la primera convocatoria de Kevin Serna, de buenas actuaciones en Fluminense de Brasil, y el regreso de Juan Camilo “Cucho” Hernández, goleador en Betis de España.

El mes pasado los cafeteros consiguieron la clasificación al Mundial con una victoria 3-0 ante Bolivia en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana. En el duelo final de esta fase golearon 6-3 a Venezuela como visitantes.