Néstor Lorenzo pasó la escoba: lista de borrados en la convocatoria de la Selección Colombia

Camilo Vargas, Jhon Arias y Dayro Moreno lideran la lista de ‘borrados’ en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos frente a México y Canadá.

En ese grupo de ausencias también se encuentra el lateral derecho Santiago Arias, el volante Jorge Carrascal, el extremo Marino Hinestroza y el delantero Jhon Córdoba.

En su lugar entraron: Álvaro Montero, Yaser Asprilla, Kevin Serna, Rafael Santos Borré, Johan Carbonero y Juan Camilo Hernández.

El resto de la columna vertebral se mantiene intacta, pues Lorenzo quiere darle rodaje a los jugadores que tienen más posibilidades de aparecer en la convocatoria final para la Copa del Mundo de 2026.

Camilo Vargas fuera de la lista

Teniendo en cuenta que es el habitual titular en el arco de Selección Colombia, la ausencia que más resalta es la de Camilo Vargas.

El guardameta bogotano no ha sido reportado por lesión en Atlas FC y, de hecho, se espera que ataje este viernes en el partido contra Juárez por la Liga MX.

Néstor Lorenzo tendrá que explicar las razones de esta decisión, teniendo en cuenta que citó a Álvaro Montero con un solo partido jugado en este semestre.

Cabe recordar que el arquero guajiro se fue de Millonarios a Vélez Sarsfield de Argentina, donde está condenando a la suplencia.

Los otros dos arqueros de la Tricolor para esta doble fecha de amistosos son Kevin Mier, que apunta a titular, y el experimentado David Ospina.

Camilo Vargas, arquero titular de la Selección Colombia en eliminatorias. | Foto: AFP

Dayro Moreno pagó caro

La otra baja que ha causado polémica es la de Dayro Moreno, quien fue la sensación ante Bolivia y se ganó el cariño de la afición en el Estadio Metropolitano.

Dayro habría pagado caro su desempeño en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Once Caldas cayó eliminado y la imagen que enmarcó dicha derrota fue la del goleador montado encima del bus antes del duelo decisivo contra Independiente del Valle.

A pesr de eso, el atacante tolimense sigue siendo el máximo artillero de la Sudamericana y en el plano local consiguió la clasificación a semifinales de la Copa Betplay.

James Rodríguez junto a Dayro Moreno en el entrenamiento de la Selección Colombia | Foto: FCF

Su reemplazo en la convocatoria es Rafael Santos Borré, que venía siendo reiterada ausencia en los planes de Lorenzo. El cuerpo técnico también premió el presente destacado que tiene el Cucho Hernández conel Real Betis de España.

Jhon Córdoba es otro de los nombres que quedaron por fuera de la lista, junto a los lesionados Juan David Cabal, Nelson Deossa, Jhon Jáder Durán y Carlos Cuesta.

Convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de octubre

Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero y David Ospina.

Defensas: Yerson Mosquera, Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Johan Mojica.

Mediocampistas: Kevin Castaño, Yaser Asprilla, James Rodríguez, Richard Ríos, Kevin Serna, Jefferson Lerma, Jáminton Campaz, Juan Fernando Quintero y Juan Camilo Portilla.