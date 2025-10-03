Este sería el reemplazo de Néstor Lorenzo si le va mal en el Mundial: revelaron el nombre

Luego de conseguir la clasificación al Mundial 2026, el contrato de Néstor Lorenzo se renovó automáticamente hasta mediados del próximo año.

Su continuidad en la Selección Colombia estará sujeta a los resultados en la Copa del Mundo, principal objetivo trazado por la junta directiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) cuando lo contrataron procedente del Melgar (Perú).

La tarea del cuerpo técnico será superar la mejor presentación histórica de la Tricolor, los cuartos de final en la edición de Brasil 2014.

En caso de caer eliminado en octavos de final, o antes, el puesto de Lorenzo quedará en incógnita y dependerá de la decisión de Ramón Jesurún.

Alejandro Restrepo sería el candidato de la FCF

Si por alguna razón se corta el proceso de Néstor Lorenzo, los ejecutivos de la FCF ya tendrían un candidato en carpeta para reemplazarlo.

Según Carlos Arturo Henao, panelista de ESPN, todos los caminos conducen hacia Alejandro Restrepo como nuevo seleccionador nacional.

Restrepo inició su carrera como entrenador en Atlético Nacional, luego fue campeón de liga con el Deportivo Pereira y ahora mismo dirige a Independiente Medellín.

“El candidato que hoy le gusta a la Federación Colombiana de Fútbol es Alejandro Restrepo”, apuntó Henao en el programa de la noche. “Todos sabemos que Ramón Jesurún gusta del entrenador extranjero y Álvaro González del entrenador colombiano. En la Federación hay un pacto: Ramón pone un técnico y Álvaro pone el otro”.

En ese orden de ideas, el próximo técnico de la Tricolor sería nacido colombiano, como en su momento sucedió con Reinaldo Rueda.

“El candidato de Álvaro González es Alejandro Restrepo”, insistió el periodista y estadígrafo de ESPN.

Respaldo para el Mundial 2026

Lo cierto es que Néstor Lorenzo cuenta con el respaldo de la FCF y así ha sido a pesar de los malos resultados obtenidos en la parte final de las eliminatorias sudamericanas.

Antes de ganarle a Bolivia y Venezuela, el combinado nacional arrastraba una larga racha sin victorias en el proceso mundialista.

De hecho, el partido frente a Argentina en el Monumental fue un desahogo para Lorenzo y su cuerpo técnico. En ese punto estaban recibiendo cientos de críticas de la prensa deportiva, que anticipaba lo peor de esa visita al campeón del mundo en Buenos Aires.

Afortunadamente, la Selección recompuso el camino en las últimas dos jornadas y terminó en el tercer lugar de la tabla de posiciones detrás de Ecuador.

Ahora se vienen cuatro amistosos para despedir 2025. Primero se enfrentarán a México en un duelo directo por el puesto 13 del escalafón FIFA.

Luego se verán las caras con Canadá, y en noviembre vienen dos amistosos más en Estados Unidos: ante Nueva Zelanda y Nigeria.