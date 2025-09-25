Se agranda el papelón de Once Caldas: video muestra cómo celebraron sin haber ganado nada

Once Caldas se quedó por fuera de la Copa Sudamericana 2025. A pesar de haber conseguido una ventaja de dos goles en la ida, el conjunto manizaleño se vio superado por Independiente del Valle en el juego de vuelta y cayó en la tanda de penales.

Las tribunas del Palogrande estaban llenas para vivir una fiesta; sin embargo, la noche oscureció muy temprano con el tanto de Michael Hoyos que descontó el marcador para los ecuatorianos.

En el arranque de la segunda mitad, Hoyos volvió a reportarse en la red con un cabezazo al primer palo y decretó el empate en la serie.

Fue ahí cuando Once Caldas despertó y se acordó de las cosas positivas que habían hecho en Quito una semana atrás, pero era muy tarde para evitar la definición desde el punto penal.

Empatados en los cinco cobros reglamentarios, todo se definió en la muerte súbita. James Aguirre falló para el local, mientras que Layan Loor convirtió el tanto de la victoria a favor de Independiente del Valle.

Once Caldas perdió en su casa y ante su gente | Foto: Getty Images

Celebración anticipada

Los jugadores de Once Caldas se quebraron y rompieron en llanto tirados sobre el césped del Palogrande.

Minutos después de la derrota, se empezaron a conocer videos de la fiesta que había antes del partido. Cuando llegó el bus al estadio, todo era ilusión y alegría entre la afición del ‘blanco blanco’, pues nadie se esperaba lo que al final pasó.

Desafortunadamente, los jugadores se dejaron contagiar por ese triunfalismo y se subieron a cantar encima del bus sin que el trabajo estuviera hecho.

Dayro Moreno fue uno de los más animados por la fiesta que armó la hinchada del Once, sin saber que horas más tardes le tocaría dar la cara asumiendo el fracaso.

Jamás había visto un recibimiento así:

Con Dayro Moreno encima del bus con algunos de sus compañeros y los hinchas dejando el alma cantando. Espectacular ambiente en Manizales.

Se viene Once Caldas - IDV #Sudamericana pic.twitter.com/yN27pWU9Ou — José Alberto Molestina E. 🇪🇨 (@jamolestina) September 24, 2025

Reacciones en Once Caldas

“Fracaso, la verdad. Desilusión, tristeza con toda esta gente que nos vino a apoyar, con toda la hinchada de Once Caldas, toda Colombia que estaba a favor de nosotros. Por ahí entramos un poco desconcentrados, ellos nos cobraron y así es el fútbol: el que está desconcentrado, le cobran”, dijo Dayro en declaraciones para ESPN.

Añadió: “Nos faltó eso desde el primer minuto (reactividad). Por ahí tuvimos el marcador a favor y nos confiamos un poco. Toca seguir trabajando y buscar la clasificación en la liga”.

El técnico Hernán Darío Herrera coincidió con esa opinión. “Hoy, ante nuestra hinchada, encontramos un equipo con jerarquía, que está acostumbrado a jugar estas finales, ha sido campeón dos veces de esta copa y de pronto nos confiamos, la verdad, nos confiamos de este equipo y no desarrollamos todo lo que nosotros tenemos”, analizó el DT.