Reacción de Dayro Moreno tras eliminación de Once Caldas le da la vuelta a Sudamérica: fue claro

Sin su actitud característica, Dayro se refirió a la eliminación de la Copa Sudamericana como un fracaso.

Redacción Deportes
25 de septiembre de 2025, 3:56 a. m.
Reacción de Dayro Moreno a la eliminación de Once Caldas en Sudamericana.
Reacción de Dayro Moreno a la eliminación de Once Caldas en Sudamericana. | Foto: Izq: ESPN / Der: Colprensa - Santiago Álvarez

Frío, directo y sin su característica sonrisa, así encaró Dayro Moreno a los medios de comunicación luego de la eliminación de Once Caldas, ante Independiente del Valle, por Copa Sudamericana.

Fracaso, la verdad. Desilusión, tristeza con toda esta gente que nos vino a apoyar, con toda la hinchada de Once Caldas, toda Colombia que estaba a favor de nosotros. Por ahí entramos un poco desconcentrados, ellos nos cobraron y así es el fútbol: el que está desconcentrado le cobran”, le dijo Dayro a ESPN.

Y añadió: “Nos faltó eso desde el primer minuto (reactividad). Por ahí tuvimos el marcador a favor y nos confiamos un poco. Toca seguir trabajando y buscar la clasificación en la liga”.

A pesar de quedar fuera, Dayro se consolida como goleador de la Copa Sudamericana (13) y parece difícil que lo puedan destronar. Su actuación en el torneo lo deja como uno de los mejores jugadores del continente, charretera que le abrió un cupo en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Dayro Moreno en su regreso a Once Caldas, tras jugar con Selección Colombia.
A pesar de la eliminación de Once Caldas, Dayro Moreno sigue siendo el goleador de la Sudamericana. | Foto: Prensa Once Caldas.

Luego, ya en rueda de prensa, fue el técnico de Once Caldas, Hernán Darío Arriero Herrera, quien se refirió a los penales que desperdició Once Caldas. Los que fallaron para el blanco blanco fueron Robert Mejía y James Aguirre.

“Lo de los penales... nosotros los trabajamos. A James le gusta cobrar, James ha cobrado en los entrenos. Se tenía confianza, lo mismo que Robert (Mejía). Los penales son difíciles, a veces, entonces nosotros nos fuimos así, con los que teníamos ahí, y ya no tuvimos la suerte de anotar con James y Robert”.

Crónica del juego

Independiente del Valle se clasificó el miércoles para las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer en definición por penales 5-4 de visita al Once Caldas de Colombia.

El Matagigantes ecuatoriano, que había perdido 2-0 en Quito hace siete días, logró igualar el marcador global en el estadio Palogrande de Manizales con un doblete de Michael Hoyos.

Miles de almas asistieron al Palogrande de Manizales para ver a Once Caldas contra Independiente del Valle.
Miles de almas asistieron al Palogrande de Manizales para ver a Once Caldas contra Independiente del Valle. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez.

De esa manera, la serie se decidió desde los doce pasos, donde el equipo ecuatoriano anotó cinco de sus seis remates y el Once Caldas solo cuatro.

En semifinales, Independiente del Valle enfrentará al Atlético Mineiro, que más temprano eliminó al Bolívar de La Paz.

*Con información de AFP

Dayro MorenoOnce Caldasindependiente del valleCopa Sudamericana

