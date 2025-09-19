Sale a la luz video de hace más de 10 años de Dayro Moreno y Richard Ríos: la vida los cruzaría más adelante

En las últimas horas, salió a la luz un curioso video de Dayro Moreno, centro delantero de Once Caldas de Manizales, y Richard Ríos, mediocampista de Benfica de Portugal.

El video es del 29 de septiembre del año 2013. Millonarios enfrentaba por Liga a Itagüí Ditaires, hoy conocido como Águilas Doradas. En el equipo azul de la capital del país militaba el artillero.

Richard Ríos estaba todavía lejos de ser jugador profesional, pero ya estaba cerca de este lindo deporte. El nacido en Vegachí, Antioquia, era recoge pelotas de Itagüí.

Aquel compromiso terminó 2 goles a 2 y como cosa rara, Dayro Mauricio Moreno Galindo marcó los tantos de Millonarios, que así como en la actualidad, era dirigido por el profesor Hernán Torees.

Tras el encuentro, Richard Ríos, bien atento, se atrevió a pedirle la camiseta a Dayro Moreno. El mediocampista con pasado en Palmeiras de Brasil también se la solicitó a un compañero del nacido en El Espinal.

La vida, más de diez años después, cruzaría a esos dos jugadores y fue en la concentración de la Selección Colombia de Mayores de la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Qué locura pensar que en 2013 Richard Ríos era recoge bolas en Itagüí y le pedía la camiseta a Dayro Moreno tras un Millonarios - Águilas Doradas.



Hoy, más de 10 años después, comparten camerino en la Selección Colombia 🇨🇴.



De soñar con una camiseta… a vivir el mismo sueño. pic.twitter.com/5wmozfpWeM — Fútbol al Instante 🇨🇴⚡️ (@FutInstante_co) September 19, 2025

Ríos vio acción ante Bolivia de local y contra Venezuela de visitante como titular. El mediocampista es uno de los hombres de confianza del director técnico argentino Néstor Lorenzo.

La presencia de Richard Ríos en el Mundial United 2026 está más que asegurada. Aunque eso sí, deberá seguir teniendo un buen rendimiento en Benfica para recibir la citación final.

En los compromisos en cuestión, Dayro Mauricio solo pudo jugar en uno. El centro delantero ingresó en el segundo tiempo del encuentro que se jugó en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

A pesar de que a sus 40 años goza de un excelente presente, no es tan probable que Lorenzo lo llame para la siguiente Copa del Mundo, ya que, no es del grupo de convocados habitual.

Pero eso sí, si el exjugador de Atlético Nacional de Medellín sigue como sigue, haciendo goles importantes de manera frecuente, Néstor Lorenzo se va a ver más que obligado as llamarlo, ya que, sería muy criticado si no lo hace.