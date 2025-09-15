Néstor Lorenzo respondió al pedido de un buen sector del país al llamar a Dayro Moreno a la Selección Colombia.

Para los juegos ante Bolivia y Venezuela se dio la citación, que dejó ver al jugador en el remate del primer juego en la certificación de la clasificación al Mundial 2026.

Aunque no fue el partido donde Dayro marcase, con que el atacante de 40 hubiese disputado algunos minutos, la afición se sintió plena.

Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia | Foto: Getty Images

De aquí en adelante no se sabe si esto vuelva a pasar, pues la edad se sabe que era algo que le jugaba en contra para tenerlo en cuenta.

Además, ya empieza la preparación formal de cara a la siguiente cita mundialista y quienes estén son los que en verdad Lorenzo considera como posible convocables.

Conociendo este panorama, en las últimas horas Moreno dio una entrevista para su canal de YouTube.

Dayro habló de varias cuestiones, empezando por sus últimos años.

“Llevo 22 años como futbolista profesional, pero estos tres años han sido una locura”, resaltó.

Para este lo más significativo del último tiempo ha sido su regreso soñado a la Selección Colombia.

“He conseguido triunfos, récords con la camiseta que yo amo. El llamado a la selección se encuentra uno con gente muy humilde, sencilla, y eso es lo más importante”, afirmó.

James Rodríguez junto a Dayro Moreno en el entrenamiento de la Selección Colombia. | Foto: FCF

Adicional a esto quiso exaltar el nivel de los jugadores con los que hoy cuenta el equipo nacional.

“Sabemos la categoría que tiene nuestra selección de James, de Lucho, de Richard, de Dávinson, de todos los compañeros”, apuntó.

A retirarse del fútbol, aún le hace gol

A pesar de tener una edad alta, sentirse que está a plenitud de condiciones le hace pensar a Dayro que puede tardar algo más.

“Yo tengo una frase muy linda, que el día que yo me retire del fútbol debo pensar en mi selección como jugador”, señaló de su retiro.

Además, lo que le pone presión al goleador es lo que viene atravesando con Once Caldas, pues siguen vivos en Liga BetPlay y Copa Sudamericana.

“La verdad nunca me quisiera retirar y más con lo que estoy viviendo con mi equipo amado en Manizales, que prácticamente después de mis hijas, mis padres, mi familia, es lo mejor para mí”, señaló.

Por el momento no ve de cerca que se dé la noticia del ‘retiro oficial de Dayro Moreno’.

En principio va a “seguir luchándola” para conseguir más objetivos que tiene establecidos junto a Once Caldas y, por qué no, Selección Colombia.