Dayro Moreno revela cómo se enteró de su convocatoria a la Selección Colombia: no fue Lorenzo

Dayro Moreno todavía no supera la alegría de haber sido convocado a la Selección Colombia para la doble fecha de eliminatorias que acabó de pasar.

En una entrevista para su canal de YouTube, el delantero de Once Caldas contó detalles inéditos desde el momento en que se enteró de la noticia hasta su ingreso en el duelo contra Bolivia.

“Llegamos del partido contra Pasto y cuando aterrizó el avión en Bogotá todo el mundo aplaudiendo. La azafata dice ‘felicitaciones Dayro Moreno por ser convocado a la Selección Colombia’. De una vez la piel se me erizó”, recordó.

Minutos después recibió una llamada a su celular. “Me llaman y me dicen: Dayro está convocado a la Selección. Fue el gerente de la Federación. Yo haciéndome el que no sabía, pero ya sabía cuando habíamos aterrizado”, agregó.

Néstor Lorenzo le mandó un mensaje que adelantó su viaje a Barranquilla. “El tiquete era para el domingo a las 6:00 de la mañana porque el profe quería tenerme rápidamente. Ahí mismo salí”, completó.

Dayro Moreno en su vuelta a Selección Colombia vs. Bolivia | Foto: Getty Images

Así se enteraron sus padres

Edinael Moreno, padre de Dayro, también se enteró de manera sorpresiva sobre la convocatoria de su hijo a la Selección Colombia para los partidos frente a Bolivia y Venezuela.

“Mucha alegría porque era un momento que lo habíamos estado esperando. Tanto él como la familia. Fue un momento de mucha alegría, de saber que eran tantos años que no había estado convocado a la Selección Colombia y volverlo a llamar con la edad que tiene él fue una cuestión muy importante”, dijo.

Hilda Rosa Galindo, madre del goleador, supo la noticia “por los medios de comunicación” que publicaron la lista de convocados: “Dayro no se había enterado. Nosotros supimos por medios de comunicación, hablamos con él y lo felicitamos. Fue un gran triunfo que le han dado. Él se sentía muy feliz porque hace tiempo había estado en la Selección, pero no había sido convocado. Fue una sorpresa para él”.

Tres años de locura

Aunque Dayro Moreno ha tenido una carrera excelsa que ya roza los 900 partidos como profesional, guarda con especial alegría lo que viene pasando desde su regreso al Once Caldas.

“Estos últimos tres años han sido de locura. He conseguido triunfos, el récord con la camiseta que yo amo (Once Caldas) y en el llamado a la Selección se encuentra uno con gente muy humilde, con sencillez. Eso es lo más importante, sabemos la categoría que tenemos en la Selección”, contó.

Dayro adelantó que “el día que yo me retire del fútbol debo pensar en mi Selección, de resto siempre pienso en mi Selección. Vestir la camiseta de mi país es un orgullo muy grande”.

“Nunca quisiera retirarme porque el fútbol es una locura inmensa y más lo que estoy viviendo con mi equipo amado en la ciudad de Manizales”, dijo.