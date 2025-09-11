Dayro Moreno volvió a Once Caldas con regalo desde Selección Colombia: hinchas saltaron

La novedad más grande de Néstor Lorenzo, en la última convocatoria de la Selección Colombia, fue Dayro Moreno. Ya que culminaron las últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas, al Mundial 2026, el goleador de 39 años regresó a su club: Once Caldas. De hecho, lo hizo con regalo en mano.

El regalo fue para su entrenador Hernán Darío El Arriero Herrera. Dayro le entregó al técnico una camiseta de la Selección Colombia con su nombre en la espalda y el dorsal 17, mismo con el que jugó en el partido ante Bolivia.

“The goat in the house”, fue el mensaje que dejó Once Caldas, acompañado de las imágenes en las que Dayro le entregó el regalo al Arriero. Lo publicaron, en sus redes sociales, sobre el medio día de este jueves, 11 de septiembre, y ya cuenta con miles de visualizaciones y cientos de likes.

Dayro Moreno entregándole la camiseta de la Selección Colombia al Arriero Herrera. | Foto: Prensa Once Caldas.

Listo Dayro ya anulaste la sal de Colombia ahora toca ganar esa Sudamericana a punta de vitamina 🐐⚽💥‼️ — ISaaSarah (@Isa_s4RAh_) September 11, 2025

Que hermoso gesto te amamos don Dayro Mauricio Moreno Galindo — Ale Villada (@alejavillad) September 11, 2025

Son los detalles del discípulo al maestro; bien por @dayro17 y merecido para @ArrieroHerrera — Duvan Marin (@duvanmarinm) September 11, 2025

Dayro Moreno regresó a la Selección Colombia y clasificaron al Mundial 2026

Si bien Dayro no vio minutos en la última fecha de las eliminatorias ante Venezuela, el pasado 9 de septiembre en Maturín, sí tuvo rodaje en el partido ante Bolivia. Dicho compromiso se jugó en Barranquilla, el 4 de septiembre; con un triunfo 3-0, la Tricolor clasificó a la cita orbital.

El goleador ingresó al minuto 82′ por Jhon Córdoba, cuando ya Colombia ganaba 2-0. El tercero de la noche llegó un minuto después de que Dayro entrara al terreno de juego, y fue gracias al histórico Juan Fernando Quintero.

Dayro se volvió un fenómeno en redes sociales tras su llamado a la Selección Colombia. Luego de nueve años, el mediático delantero se volvió a poner la indumentaria del combinado nacional, despertando todo tipo de reacciones en los hinchas.

Dayro Moreno en el compromiso ante Bolivia por eliminatorias. | Foto: Getty Images

Ahora, Moreno se concentra en su presente con Once Caldas. Además de querer salir del fondo de la tabla, en Liga BetPlay, buscarán avanzar aún más en Copa Sudamericana. Independiente del Valle aparece como su próximo objetivo en el certamen continental.

La ida de los cuartos de final, ante el elenco ecuatoriano, será el 17 de septiembre en el estadio Ciudad Universitaria de Independiente Del Valle, en Quito. Luego, el miércoles 24 de septiembre, Once Caldas recibirá en Manizales al cuadro negriazul por la vuelta de la ronda de ocho mejores.

El blanco blanco es el único equipo colombiano que sigue con vida en torneos Conmebol. Por eso, confían que de la mano de Dayro, que ya sabe lo que es ganar la Libertadores (2004), vuelvan a brillar en un torneo continental.