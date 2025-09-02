Suscribirse

‘Arriero’ Herrera estalló con dardo por convocatoria de Dayro Moreno a Colombia: “Mírese”

Para el entrenador de Once Caldas no existe el mínimo espacio a dudas sobre la llamada del goleador por parte de Néstor Lorenzo.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 7:46 p. m.
Dayro Moreno fue citado a Selección Colombia tras insistencia de su entrenador, Hernán Darío Herrera.
Dayro Moreno fue citado a Selección Colombia tras insistencia de su entrenador, Hernán Darío Herrera. | Foto: Captura FCF Media y Win Sports

Sin duda, de Dayro Moreno es de quien más se habla actualmente en la Selección Colombia.

Con casi 40 años logró volver al equipo nacional, esta vez para las últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Su gran cantidad de goles con Once Caldas, los cuales trascendió a Copa Sudamericana, fueron lo que habrían hecho convencerse a Néstor Lorenzo de llamarlo.

Néstor Lorenzo habló sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia
Néstor Lorenzo habló sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia | Foto: Captura RCN // @FCFSeleccionCol

Fue el pasado viernes al verlo en dicha lista una noticia que tomó por completo por sorpresa a los aficionados de la Tricolor.

En su gran mayoría han sido comentarios a favor de la citación del atacante, pero hay unos pocos que no han sido así.

Según lo manifestado por el entrenador Hernán Darío Herrera, del Once Caldas, este conoció de una crítica que le hicieron a su dirigido por la citación.

“Escuché un comentario de un jugador de Colombia donde dudaba de Dayro”, fue como empezó su reclamo enérgico.

Contexto: Dayro Moreno no fue solo por los goles: revelan plan oculto de la FCF con su convocatoria

Después de eso, sin dar nombres propios, pero sí molesto por el cuestionamiento a su jugador, el ‘Arriero’ no se guardó nada.

“Lo invito que saque la rabia, la envidia. Que haga 400 goles y después hablamos. Juegue en Selección, a nivel internacional y hablamos”, apuntó.

“Es el goleador de Copa Sudamericana. Y Once Caldas no es el equipo más malo del torneo. Defendemos a Colombia”, sumó zafando de cuestionamientos a su plantel.

“Exijo respeto para Dayro. Antes de hablar, uno tiene que ver lo que está haciendo”, fue otra parte del reparo que tuvo.

“No es para que venga una persona a hablar mal de él (Dayro)”, agregó ante algún mal comentario contra Moreno.

A quien lo dijese no lo identificó, pero le dejó en claro: “Primero mírese la cara él y pregúntese por qué no está”.

Enérgico por triunfo en Bogotá

Herrera hizo esa intervención en la rueda de prensa luego del primer triunfo que logró en lo corrido de la Liga BetPlay 2025-II.

Ante Independiente Santa Fe, en Bogotá, el cuadro blanco que vistió de negro se impuso por 1-2 al local en El Campín.

Moreno no pudo estar presencialmente en dicho juego, pero como lo refirió el técnico, sí los acompañó y celebró junto a los suyos.

Once Caldas vs. Santa Fe acabó en victoria de los visitantes 1-2.
Once Caldas vs. Santa Fe acabó en victoria de los visitantes 1-2. | Foto: Colprensa

“Dayro nos mandó un mensaje. Estuvo pendiente de los jugadores y los llamó a felicitar por cómo se ganó”, dijo del gesto desde Barranquilla

“Es eso. Un compañero, un amigo que siempre está pendiente de nosotros. Le deseamos que le vaya bien en Selección”, complementó augurando lo mejor para el goleador ante Bolivia y Venezuela.

Contexto: Video | Dayro Moreno habló por primera vez tras ser convocado: mandó mensaje a toda Colombia

De momento se desconoce si el delantero será tenido en cuenta por Néstor Lorenzo como titular, suplente, o por su llegada reciente irá a la tribuna.

Por la necesidad de goles para asegurar la clasificación, la afición le exige al entrenador poner desde el pitazo inicial a la novedad más importante del llamado a Selección.

